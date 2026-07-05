Necesidad de un cambio en el sistema previsional

Cdor. Christian Paul Pappatico

DNI 22378996

Viedma



En la actualidad vivimos una realidad completamente diferente a la de los años 60 y 70. Hoy en día, la posibilidad de educación es para todos y la brecha de desigualdad social es realmente notoria; sin embargo, seguimos con un sistema que no es acorde a la realidad.

Quien estudia la historia previsional en Argentina se encuentra con antecedentes desde 1904 a 1944, período en el que se crearon las primeras cajas jubilatorias. En 1943, desde la Secretaría de Trabajo, se amplió la cobertura a todos los sectores productivos o laborales de la República.

Esta realidad laboral existió hasta 1993, año en que se modificó quién administraba los ahorros jubilatorios de los argentinos. A partir de allí coexistieron dos formas mediante la Ley 24.241: la privada (Capitalización y Ahorro) y la de reparto (que quedaba en manos del Estado). Solo eso fue lo que se modificó, hasta que en el año 2008 vuelve la estatización de los recursos de los ahorros de los trabajadores.

El mito del sistema solidario y la desigualdad El error que el común de la gente comete es pensar que los aportes que realiza hoy le van a asegurar, el día de mañana cuando llegue la etapa de la vejez, un ingreso para disfrutar de su jubilación. En Argentina tenemos un régimen solidario, y es acá donde comienza la desigualdad social, ya que solo los últimos 10 años de aportes efectivos se van a calcular para sus ingresos futuros.