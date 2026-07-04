Sobisch reapareció con críticas al fallo por la estafa con planes sociales en Neuquén

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, reapareció públicamente para opinar sobre la estafa con planes sociales cometida durante la gestión de Omar Gutiérrez. A través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Facebook, cuestionó el alcance de las condenas dictadas por el tribunal de juicio y afirmó que la investigación no avanzó sobre las responsabilidades políticas detrás de la maniobra.

Puso el foco en un tramo de la sentencia en el que los jueces sostuvieron que parte del dinero desviado se utilizó para financiar ilegalmente campañas del MPN, el partido provincial que él presidió y que lo llevó al gobierno tres veces.

«Si la estafa fue para beneficiar al poder, ¿por qué solo terminaron condenados los de abajo?», se preguntó en el posteo titulado «Planes sociales, ¿cayeron los culpables.. o solo los perejiles?».

Y agregó: «Si el dinero desviado terminó financiando la campaña del MPN, como dicen los 3 jueces en su sentencia, ¿los condenados son los verdaderos responsables de la maniobra o simplemente quienes terminaron pagando por quienes realmente tomaban las decisiones?, ¿Dónde están los responsables políticos?, ¿Quién dio las órdenes?, ¿Quién se benefició?»

Pidió no castigar «al MPN por los delitos de algunas personas».

El próximo lunes finalizarán las audiencias de impugnación y el tribunal deberá definir si confirma o revoca la sentencia.

Sobisch enfrentó causas judiciales durante su trayectoria política. Una de ellas fue la de la «zona liberada». Allí justamente se lo acusaba de haber dado la orden a la policía de no actuar, cuando un grupo de supuestos obreros de la UOCRA atacó a docentes que se manifestaban en la entrada de la refinería de Plaza Huincul, en 2006. Resultó absuelto.

También fue señalado por haber instruido al jefe de la Policía, Carlos Salazar, el día antes del operativo Arroyito en el que fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba. Pese a los intentos de la querella por que sea imputado, terminó declarando como testigo en el juicio contra la cúpula de la fuerza.

Los exjefes policiales fueron condenados por abuso de autoridad.