Y entonces el mar, y toda esta sal

ocultando el mal, fingiendo la herida.

Ríe sobre ruinas el hombre de hoy

Ríe, se resigna, sigue la corriente.

No cree en el fondo en sus dirigentes.

Muñecos de turno, en un mundo absurdo

que ya no florece.

Y la nube oscura presagia tormenta

Solo hay un remedio, es crudo

y desierto, es dar por deshecho

la burda de hoy.

Pero nadie quiere que el sistema caiga

Mantener la farsa nos suena mejor.

La moral ganada creciendo en las calles

La honra de un hombre que se siente cielo

en este follaje.

El juicio divino para el que nos roba

Son leyes del alma que ya no se imploran

Ríen los payasos gobernando un mundo

que cae a pedazos, crímenes que un día

si este Dios es justo, no serán absueltos

Serán apartados, lejos del dolor

de lo que engendraron, cerca de la sombra

de lo que crearon.

Roberto Savasta

DNI 14251572