Norman Portanko: a sus 90 años, sigue proyectando

Hoy sigue elaborando y ejecutando proyectos como el Hidrolato, con el que fabrica cremas para los dolores musculares. Y planea una obra de teatro.

Su vida estuvo y está colmada de propósitos, del hacer, del participar en la sociedad que lo vio crecer y desarrollar su inmensa tarea. Norman, en la entrevista, me sorprendió con la lectura de una carta que el hermano de su padre le escribiera, desde Ucrania, narrando los avatares de la Primera Guerra Mundial. Su historia familiar la hemos contado en escritos anteriores -su padre, don Juan Portanko, llegó a la Argentina desde su Ucrania natal como refugiado político a principios de 1912. Tenía 29 años de edad y prestó servicios de ferroviario maquinista a la empresa Ferrocarril del Sud, que lo asignó al ramal Zapala; en este lugar vivieron en Zainuco, donde fueron testigos de los tristes hechos de la fuga de los presos de la U9. Don Juan formó su familia con Slava Fix en 1920, que había venido de Suiza, hija de Emilio Fix, fotógrafo, dentista y de Ana Spatenka, checa.

Norman nació el 12 de noviembre de 1933, estudió en la escuela Nº 2, y en quinto grado fue a la escuela Nº 61. También cursó en la escuela Nº 121. Cursó la escuela media en Instituto Estrada, privado y gratuito, en calle Constitución y Entre Ríos de Buenos Aires. En la década del 60 regresó a Neuquén y se asoció con los hermanos Alfredo y José de Martín en la Compañía de Seguros. De a poco fue adquiriendo el amor por el teatro: realizaban teatro independiente de protesta y no recibían subsidios ya que Alicia Fernández Rego no quería. Tenían que vivir del arte, no del estado, expresaba la mencionada artista.

En 1967 no había disponible un teatro en Neuquén: en las cocheras del Club Independiente hicieron un techito y representaron La Fiaca.

Tuvieron el Café Teatral con Tito Gueijman en Diagonal Alvear casi esquina San Martín: actuaban Rulo Domínguez, Altomaro, Labrin, entre otros. A partir de 1970 acompañó el crecimiento de Neuquén con sus empresas inmobiliarias Portanko Sotomayor y Agrolote S.A, que realizaron las pioneras urbanizaciones de las chacras que rodeaban en ese tiempo a la pequeña ciudad. Al volver la democracia fue elegido como primer concejal de la ciudad de Neuquén por el partido Radical en el periodo de 1983 a 1987. Al privatizarse en 1983 la onda de radio de LU5 constituyó la empresa Radiointegración S.A., que presidió durante siete años. En ese período instaló la primera emisora en Frecuencia Modulada (FM) de la zona.

Volviendo al plano artístico, junto a Alicia Fernández Rego, José Digiglio y Tito Gueijman, impulsaron el teatro neuquino con la fundación del teatro Lope de Vega (1978 a 1985). Durante siete años presidió la Asociación Cultural Conrado E. Villegas. Al crearse el Instituto Nacional del Teatro en 1998 fue designado representante provincial. En 1986 el diario Clarín publicó una lista negra de la dictadura donde estaban él, Irma Cuña profesora de letras, escritora, entre tantos.

Además, fue vicepresidente de la Fundación Luciérnaga, ONG que asume el compromiso de generar estrategias sociales, culturales y ambientales. Tiene tres hijos, Marina, Ana y Nicolás. En la foto que acompaña el escrito lo vemos con su hermana Elisa, esposa del Dr. Rafael Vitale, y sus sobrinos: es la familia Vitale Portanko. Los habitantes del Neuquén actual debemos agradecerle a Norman Portanko su empuje para el desarrollo de nuestra ciudad.

Como dice la Trastienda, de 1984, escrita y dirigida por el recordado Ricardo Villar, “la multifacética personalidad de Portanko”.

Hoy su espléndida mente continúa elaborando y poniendo en práctica proyectos como Hidrolato, extracto acuoso obtenido de destilar semillas con vapor de agua con lo que fabrica cremas para los dolores musculares. También proyecta una obra de teatro acerca de la independencia de Colombia y Venezuela. Lo volvemos a homenajear porque su personalidad, su temperamento creativo genera siempre nuevas ideas y enorgullece la historia regional.