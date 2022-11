Nos hemos empecinado en construir en suelos donde se puede producir

Fernando Marenco

Ciudadano: “ Pero señor concejal, vea usted que la población mundial crece velozmente y a pasos agigantados, y el planeta entero debate ya hace unos años el dilema de como alimentar tantas bocas…… “ Señor Concejal: “ no me vengas con esas cosas raras…..” Tal vez este pequeño pasaje de la conversación es lo que mejor exhibe porque nuestros valles en algún tiempo más, verán mermadas sino extinguidas algún día, sus posibilidades productivas, porque quienes pueden y deben bregar por tales fines, no tienen la menor idea, ya no de cómo cuidar el medio original de sustento de dichos valles, sino de nada de nada….

Quien no comprende que la semilla que origina los medios de subsistencia en un valle de producción intensivo de alimentos, son el conjunto de TIERRA y AGUA…. Sepan disculpar, insisto, no comprende nada de nada, y en este caso se trata de “ el Señor Concejal “ representando en su figura a muchos que no identifican el simple ordenamiento de la cadena productiva local, y que su disposición no es caprichosa y delineada a mano por los productores ostentando una posición de privilegio, sino la propia naturaleza y las decisiones de nuestros antepasados que pensaron en aprovechar las generosas y buenas aguas del río en las pocas y fértiles tierras de su adyacencia.

En la mayoría de los asentamientos desde Cipolletti hasta Viedma, la ciudadanía entera vista en sus maestros, carpinteros, abogados, playeros de estación de servicios, costureros, pintores, porteros de escuela, albañiles, concejales, plomeros, intendentes, productores, mecánicos, gobernadora, electricistas y jardineros deben su razón de ser en estas localidades, ergo en estos valles, al AGUA y la TIERRA. Este único amalgamiento funcional es el que origina y hace de estas regiones lo que son. .. Y los Señores Concejales….. NO LO VEN, muy tristemente para todos los habitantes, no lo ven. El AGUA y la TIERRA, el trabajo en ellas realizado, dan origen a la producción que luego, desparrama en toda y cada una de las actividades, que hoy día creemos desacopladas de las tareas del carpintero, del maestro, abogado, mecánicos…. pero que en realidad son de donde parten todas las demás. Y no es peyorativo este orden insisto, son tan importantes las tareas y responsabilidades de TODOS los participantes de este encadenamiento, que lo único que debemos incorporar es que tiene un principio y un fin, es decir, un orden y en tal caso no hay más remedio que comprender que en ese orden LA TIERRA y EL AGUA son el ORIGEN de toda esta cadena. Los Señores Concejales, en el ánimo de mostrarse capaces de dar soluciones y posibilidades de vivienda a la sociedad, incurren creo yo, en uno de las aberraciones más grandes sucedidas en los últimos tiempos, y es permitir sigilosa y lentamente, quitar tierras capaces de ser regadas y productivas para la construcción de viviendas. Han condenado el Valle sin darse cuenta. (deseo que sea sin darse cuenta, aún creemos en su buena fe)

Si quienes duramente pensaron, programaron y construyeron estos Valles previendo sus capacidades destinadas a participar en la importante tarea de alimentar a los seres humanos, se levantarían hoy por un rato a la vida misma, y un puntinazo en el trasero darían a todos aquellos que están tirando por la borda en unos pocos años lo que tantos recursos tomó, tanto tiempo y trabajo !!!! Desde El Perito Moreno cuando encontó nuestras costas y las comparo con valles californianos, pasando por el Ingeniero Cipolletti que diseño parte vital del sistema, a todos aquellos abuelos inmigrantes que llegaron y comenzaron su actividad difícil y penosa en aquellas épocas, donde la escaza tecnología y recursos teñía de ruda la tarea de producir en las Chacras.

Señora Gobernadora, usted dice a través de sus facultados que no tiene nada para hacer, ¿es realmente así?

Ver como están a punto de comerse a la gallina, si la gallina, bien dicho está, la de los huevos de oro, no le conmueve alguna fibra? …. Pienso, para pararse frente a la ciudadanía y explicarle en buenos términos, buscando una solución armónica, que no es su estilo permitir que en nombre de quienes sea, del partido que sea, sea posible poner en vilo y jugarse el futuro de una REGIÓN, justamente la que usted comanda.

“”Que se observa una creciente presión antrópica por la tendencia de expansión residencial hacia las áreas productivas.

Este extracto encabeza la ordenanza de uno de estos asentamientos a la vera del río, justamente uno que casualmente esta separado del éjido productivo por la propia geografía del curso de agua.

En nombre de la presión antrópica y las tendencias a expandirse en forma residencial sobre suelos productivos, vamos a actuar y promover el puntapié inicial sentando las bases para que esto comience ? y sentarnos a ver como se de a poco, en un proceso lento (aunque viene demostrando no ser tan lento) se van comiendo la tierra productiva para construirle casas arriba?

Para estas Casas Residenciales, la naturaleza nos ha dotado igual que en Neuquén, Cipolletti, General Roca como Ejemplos, donde podríamos con los recaudos necesarios ubicarlas en los suelos que estas ciudades han ubicado desde hace tiempo, los suelos de barda, menos valiosos productivamente, que el estado provincial no haya invertido antaño en un sistema de riego, mas cuantiosos etc etc NO, pero NO, NOS HEMOS EMPECINADO EN CONSTRUIR EN LOS SUELOS DONDE SI SE PUEDE PRODUCIR.

Muchos argumentos sostienen que esto es una estupidez humana, una decisión de este tipo, desde la espiral de precios capaces de desalentar la producción en un rango importante alrededor de los primeros barrios/loteos, contaminación de todo tipo, conflictos sociales por intereses opuestos en un mismo lugar (aplicación de insecticidas con viviendas contiguas) , merma productiva en el largo plazo, etc etc etc. Dejo para otra instancia las externalidades de esta medida. Y aquí la frutilla del postre. Estamos ante un dilema donde el privado dueño de la tierra a ser destinada a un emprendimiento inmobiliario claramente mirando su beneficio cortoplacista decide y acepta avanzar con esta medida. Por otro lado, los desarrolladores inmobiliarios también ven un beneficio en comprar tierras para un emprendimiento inmobiliario residencial (como dice la ordenanza) donde generar ganancias. Entónces? Todos ganan, cual es el problema? Todos los privados/individuos ganan en el corto plazo. El mayor perdedor ES en el largo plazo el estado Rio Negrino, justamente el mas pasivo en esto hasta ahora. Ya que sus ingresos se irán deteriorando década a década por menores ingresos provenientes de la producción.

Creo que esta es justamente una de las pocas y válidas razones por las que un estado puede ajustar y sugerir como ACTUAR, en pos de preservar el CAPITAL POTENCIAL que el mismo detenta, y promovió a través de sus inversiones en estructuras de riego, en estructura social productiva, en TECNOLOGÍA, etc etc. Hoy, sin darse cuenta, le esta soltando la mano a la producción, independientemente de su esmero por acompañarla en todo lo visible, y que es muy reconocible, muchos creemos que aquí “ se le esta escapando la liebre””.

Posiblemente hoy suelo sobre en algunas localidades, pero es como el Señor concejal que no ve, inmerso en una crisis coyuntural, el valor y el potencial del sector productivo en los próximos 100 años. No caigamos en la simpleza de decir….. yo en 100 años no voy a estar…. Porque es el más vil egoísmo nunca jamás visto pensar de este modo, estarán nuestros hijos y nietos… o no, si seguimos así, ………….. millones de viviendas residenciales reemplazando zanahorias, peras, papas, duraznos, almendras, tomates, cebolla, nueces…… nunca jamás podrán generar sustento suficiente a su comunidad, para sostener y justificar su existencia. Usaría como analogía, el cierre de la gran canilla de agua, si ni una gota más corriera por nuestro río negro, en menos de 10 años, casi en un desierto se transformarían nuestros valles, debido al éxodo por falta de producción primaria.

(Choele Choel, Río Negro)