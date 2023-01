Piedra laja y el anhelo de una obra

Hace unos pocos días que puedo considerarme docente jubilada, 28 años de servicio donde pude transitar mi trayectoria escolar entre esperanzas, desazón y muchos deseos de que la educación mejore.

Docente en aula, secretaria, y finalmente hasta el mes de agosto del pasado año y por cuatro meses en laVicedirección de la hermosa Escuela Nº 99 “San Juan Bosco” de Zapala. Nunca bajé los brazos, aunque el sistema a veces nos va apagando esa luz que cada maestro lleva dentro.

Pero no quiero hablar de mí sino de la Escuela 99, la que está ubicada en el barrio Don Bosco, casi a tres años de cumplir 100 años de vida. Todos los niños que hemos crecido en este barrio concurrimos a este establecimiento para hacer la primaria, llevamos nuestros hijos y muchos hoy llevan sus nietos. Historia y amor a toda una comunidad que no debemos claudicar.

Durante mi última etapa de trabajo junto a la Directora gestionamos mediante notas diversas ante la Municipalidad de Zapala, a su Intendente y a quienes corresponden Obras Públicas para que puedan concluir un trabajo que se comenzó sino mal recuerdo en el año 2021, cambiando las viejas piedras lajas de su vereda por otras, ya que como el tiempo esas piedras lajas ya se fueron deteriorando y por ende rompiendo y levantando.

Como todo trabajo público y esto es una opinión muy personal, siempre se deja a medias las cosas nunca un trabajo a conciencia y con responsabilidad. La vereda nueva solo se hizo por calle Brown, en la entrada de la escuela. Y el sector por calle José Mercado donde todos hemos transitado una y otra vez de niños, de adultos esta sin terminar a este 5/1/23.

Llegó mi jubilación y por ende no puedo dejar de pensar en este deseo trunco porque no pude ver terminada esa gestión, la de ver la vereda de la Escuela Nº 99 terminada. Los deseos de los docentes a veces y muchas veces no terminan en nuestra partida del sistema sino que nos llevamos todos los deseos, las preocupaciones y por qué no nostalgia de escuela…vida de escuela.

Mi querida Escuela Nº 99 jamás olvidare mi vida entre tus galerías, tus aulas, tu campana. Te llevaré conmigo siempre.

Pido a quienes ocupan cargos como autoridades en el Municipio de Zapala o a quienes deben hacerlo, terminar una vereda que comenzaron para que los niños, los padres, los vecinos, comunidad en general puedan seguir transitando un camino hacia nada más y nada menos que aprender en la escuela pública.

Dalila Isabel Mendoza

DNI 21.932.207