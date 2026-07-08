¿Quiénes son los más multados por los radares de Río Negro? El dato que reveló el primer informe oficial

La Agencia Provincial de Seguridad Vial difundió los primeros datos sobre el origen de los vehículos infraccionados. Foto: Marcelo Ochoa.

Las primeras 2.000 actas procesadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro no solo permitieron elaborar el ranking de los radares con mayor cantidad de infracciones, sino también conocer de qué provincias provienen los vehículos que fueron detectados excediendo los límites de velocidad.

De acuerdo con el informe oficial, el 39,64% de las multas fue labrado a vehículos radicados en Río Negro, lo que convierte a los conductores rionegrinos en el grupo con mayor participación dentro del total de infracciones registradas durante este primer relevamiento.

El segundo lugar corresponde a Neuquén, con el 30,82% de las actas, mientras que el 29,54% restante fue confeccionado a vehículos provenientes de otras provincias del país.

En otras palabras, cuatro de cada diez multas fueron para automóviles registrados en Río Negro, mientras que seis de cada diez alcanzaron a conductores de fuera de la provincia, un dato que refleja la intensa circulación interprovincial que existe especialmente en corredores como la Ruta Nacional 151, utilizada diariamente por trabajadores, transportistas y particulares que se desplazan entre el Alto Valle rionegrino y Neuquén.

Cómo fueron los excesos de velocidad detectados

El informe también analizó la magnitud de las infracciones registradas por los radares.

Según los datos oficiales, el 72,95% de las actas correspondió a conductores que excedieron la velocidad máxima permitida en hasta un 30%, mientras que el 27,05% restante superó ese margen.

Esto significa que casi tres de cada cuatro infracciones fueron por excesos de velocidad de menor magnitud, aunque más de una cuarta parte de los conductores circulaba a velocidades superiores al 30% del límite permitido.

Un informe elaborado sobre las primeras 2.000 actas

Desde Vialidad Rionegrina aclararon que las estadísticas corresponden al primer corte mensual, confeccionado sobre las primeras 2.000 actas procesadas por el sistema.

Por ese motivo, los datos aún son parciales y continuarán actualizándose a medida que se incorporen nuevas infracciones. En ese sentido, desde el organismo explicaron que las actas correspondientes a los radares de Viedma todavía se encuentran en proceso de verificación administrativa, por lo que aún no forman parte de este relevamiento.

Dato 39,64% De las primeras multas detectadas por radares correspondió a vehículos radicados en Río Negro, según el informe oficial.

Cómo quedó el ranking de infracciones por radar en Río Negro

El informe oficial distribuye las actas de la siguiente manera:

Cinco Saltos: 936 actas (46,82%).

Cipolletti: 531 actas (26,56%).

Villa Regina: 189 actas (9,49%).

Sierra Grande: 130 actas (6,50%).

Lamarque: 90 actas (4,53%).

Río Colorado: 73 actas (3,66%).

Sargento Vidal: 42 actas (2,14%).

Cervantes: 9 actas.

La diferencia entre los dos primeros puestos y el resto de las localidades es significativa. Mientras Cinco Saltos se acerca al millar de infracciones y Cipolletti supera las 500 actas, el tercer lugar corresponde a Villa Regina, con 189 multas.

Más atrás aparecen Sierra Grande, Lamarque y Río Colorado, mientras que Sargento Vidal y Cervantes registran las cifras más bajas del período analizado.