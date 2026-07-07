Alerta roja por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 8 de julio: los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de la alerta meteorológica para varias localidades de ambas provincias. Aún así, el pronóstico por fuertes precipitaciones abarca a casi todo el territorio del norte de la Patagonia. También advirtieron por el viento y la nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este miércoles 8 de julio. El pronóstico por fuertes precipitaciones escala de «amarillo» a «rojo», según las localidades.
Según el parte oficial del organismo nacional, la alerta roja implica «lluvias fuertes y persistentes», con posibles valores de acumulación entre 60 y 150 milímetros, dependiendo la zona. «No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada», acotaron.
Desde el SMN explicaron que este nivel significa que los fenómenos meteorológicos tienen «potencial de provocar emergencias o desastres».
Después, con respecto a la alerta naranja, estimaron que las lluvias pueden tener valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, y aclararon que se espera que en las zonas más altas el fenómeno ocurra en forma de lluvia y nieve mezclada.
Por último, la alerta amarilla apunta a valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.
Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios
Según precisó el SMN, las zonas que estarán bajo alerta roja durante la madrugada, luego en alerta naranja en horas de la mañana y finalmente en alerta amarilla durante la tarde son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Por su parte, las partes que estarán bajo alerta amarilla durante la madrugada, después se elevará a «naranja» por la mañana y luego volverá a amarillo por la tarde son:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Por su parte, estarán bajo alerta amarilla por lluvia desde horas de la mañana hasta la noche inclusive:
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
En donde la alerta amarilla por lluvia rige desde la tarde hasta que culmine la jornada es:
- Costa de San Antonio.
Por último, estarán bajo alerta amarilla por lluvia sólo por horas de la mañana en:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Alerta por lluvia en Neuquén este miércoles 8: los peores horarios
En Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta roja por lluvia durante la madrugada, luego en «naranja» por la mañana y en «amarilla» por la tarde son:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Las que estarán bajo alerta naranja durante la madrugada y la mañana, y después bajo en «amarillo» por la tarde son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Las zonas bajo alerta naranja durante la madrugada, y después en «amarillo» por la mañana y la tarde son:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana y la tarde de este miércoles son:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Por último, las zonas bajo alerta amarilla por lluvia únicamente durante la mañana son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Alerta por nieve en Río Negro y por viento en Neuquén para este miércoles 8 de julio
En Río Negro, el SMN también emitió alerta amarilla por nieve. Según el parte, se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», describieron.
La alerta regirá únicamente en horas de la noche de este miércoles 8 de julio en:
- Bariloche.
- Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.
- Cordillera y meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Por su parte, del lado neuquino además de la lluvia también emitieron alerta amarilla por viento. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, detalla el parte.
Las zonas que estarán las 24 horas bajo alerta por viento en Neuquén son:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Cordillera y Sur de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Por último, estarán bajo alerta únicamente durante la tarde:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
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