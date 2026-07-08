Necrológicas de hoy, miércoles 8 de julio de 2026

SORIA VDA. DE GONZALEZ, MARIA NOEMI Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijos: Guillermo, Mario y María Noemí. Hijos políticos, nietos, bisnietos , hermanos políticos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 13 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

POBLETE, NATIVIDAD Falleció en Neuquén el día 7 de Julio a la edad de 90 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 08:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF.

LAVACARA, JAIRO DELFOR AGUSTIN Falleció en General Roca a los 19 años. Sus padres: Jairo Alexis Lavacara y María Elena Bresciani. Sus hermanas: Nahiara y Alma. Sus abuelos, tios y primos comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 17 en la necrópolis local. Afiliado al Sindicato de CamionerosSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ESCUDERO, MARIANA ELIZABETH Falleció en Plottier el día 5 de Julio a la edad de 21 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala de Bº Valentina Sur, fueron inhumados a las 14:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.