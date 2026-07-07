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Cortan rutas por la alerta roja por lluvias en Neuquén: los sectores afectados por el temporal este miércoles 8

El Servicio De Emergencias y Gestión de Riesgos solicitó suspender actividades y evitar circular en horas de la noche ante la alerta meteorológica.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Frente al severo pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que elevó a rojo el nivel de alerta por lluvia para varias localidades, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (SIEN) de Neuquén dispuso un operativo de prevención en toda la región.

Las autoridades solicitaron suspender toda actividad de concurrencia social en la cordillera sur y recomendaron no transitar durante la noche por el riesgo asociado a las intensas lluvias, nevadas y vientos persistentes.

El estado de las rutas y cortes preventivos

El impacto del temporal obligó a interrumpir el tránsito en los principales corredores viales de la región cordillerana para evitar accidentes.

De acuerdo a la información oficial, las medidas vigentes son:

  • Ruta Provincial 13: intransitable a partir de las 18 de este martes 7 de julio.
  • Ruta Nacional 40 (Tramo 1): intransitable desde el empalme con la Ruta 237 hasta el empalme con la Ruta 231 y la Ruta 63 (Río Hermoso). El corte total rige desde las 19 del martes hasta las 8 del miércoles 8.
  • Ruta Nacional 40 (Tramo 2): Intransitable desde San Martín de los Andes hasta el empalme con la RP 63 (Río Hermoso). El cierre rige desde las 22 del martes hasta las 8 de este miércoles.

Asimismo, se resolvió la suspensión y reprogramación de los servicios nocturnos de transporte de pasajeros en los tramos Aluminé – Zapala y San Martín de los Andes – Villa La Angostura.

Para quienes deban circular de día por los tramos habilitados, se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria.


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Frente al severo pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que elevó a rojo el nivel de alerta por lluvia para varias localidades, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (SIEN) de Neuquén dispuso un operativo de prevención en toda la región.

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