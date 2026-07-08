Minería en Salta: hallan plata de alta ley en el proyecto El Quevar

Anunciaron hallazgos de plata de alta ley en El Quevar, el proyecto de Salta.

La compañía minera Argenta Silver Corp. confirmó nuevos resultados de perforación en su proyecto de minería en Salta denominado El Quevar. Las tareas exploratorias arrojaron intersecciones de alta ley de plata en el depósito Yaxtché, lo que permite verificar la continuidad del sistema mineralizado en la zona.

El reporte oficial detalló que el pozo QVD-469 registró un tramo de 446 gramos por tonelada de plata en 28 metros de longitud. Ese mismo pozo identificó un intervalo específico con una concentración de 1.195 gramos por tonelada de plata en un tramo de 6 metros.

Este pozo de expansión se ejecutó a una distancia aproximada de 120 metros fuera del límite perimetral del recurso actual que tiene medido el depósito.

La firma operadora indicó que este tipo de hallazgos aporta información para extender el sistema hacia sectores que no contaban con exploraciones previas. Dentro de las mismas perforaciones se detectaron zonas de enriquecimiento con estructuras mineralizadas continuas acordes al modelo geológico del distrito.

La campaña de perforación sumó otros pozos exploratorios que marcaron la presencia de mineralización de plata, oro, plomo, zinc y cobre. Los datos obtenidos muestran la naturaleza polimetálica y la configuración geológica que presenta este sector de la provincia de Salta.

El programa de perforación en curso busca ampliar los límites del recurso existente a través de perforaciones escalonadas en nuevas zonas objetivo.

Los trabajos en El Quevar se concentran actualmente en áreas externas al núcleo histórico del depósito Yaxtché para medir la continuidad en profundidad y rumbo.