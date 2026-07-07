Alerta por lluvias: Río Negro suspendió las clases del turno mañana en seis localidades de la cordillera

Alerta por lluvias: suspenden las clases en Bariloche, El Bolsón y otras localidades de la cordillera.

Las autoridades educativas de Río Negro suspendieron las clases del turno mañana de este miércoles 8 de julio en distintas localidades de la zona andina debido a la alerta roja por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por lluvias paraliza las clases en la región andina de Río Negro

La medida alcanza a todos los niveles educativos de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Villa Llanquín, así como también a El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso, donde no habrá actividad escolar durante el turno mañana.

Según informaron los Consejos Escolares de Bariloche y El Bolsón, la decisión fue adoptada de manera preventiva ante el pronóstico de intensas precipitaciones y con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

En el caso de Bariloche, Dina Huapi y Villa Llanquín, las autoridades indicaron que la situación será evaluada durante la mañana y que a las 11 se emitirá un nuevo comunicado para definir si las actividades del turno tarde se desarrollarán con normalidad.

En tanto, para El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso también se informó que la continuidad de las clases en los turnos tarde y vespertino dependerá de cómo evolucione el fenómeno meteorológico a lo largo de la jornada.

Las autoridades recomendaron a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer las próximas actualizaciones sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos y las condiciones climáticas.