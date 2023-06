Pobre Argentina

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Mauricio Macri todavía no se enteró que él sacó muy pocos votos propios cuando fue electo, ese año hubo una brutal polarización estaban los K y los anti K, estos últimos los votaron todos a él. Demostró tener muy poca inteligencia cuando dijo que el salario es un gasto que hay que reducir de manera sustancial, cuando el salario no es un gasto es exactamente al revés es una inversión. Si no pregúntenle a los peronistas, el salario es una inversión que motoriza la economía generando movimiento, aumento de empleos, de ventas, de producción, aumenta el trabajo en las fábricas etc. Los economistas que rodean a Macri que hablan todo el día de ajustar, ajustar ¿Qué? Si la clase media ya no existe más, a la clase baja la mandaron debajo de la línea del cero, repregunto ¿ajustar qué?

El ajuste hay que hacerlo en todas las instituciones oficiales del Estado nacional, todas las provincias del país y todos los municipios, sacar los ñoquis de las cámaras y legislaturas provinciales. En la Justicia tienen sueldos obscenos , sin merecerlo porque no es algo que funcione bien, la racionalidad y la lógica brillan por su ausencia en muchos fallos.

Habría que pasar a disponibilidad a cientos de miles de estas personas, rebajarles el sueldo y con el ahorro se podrían bajar muchos impuestos, además parte del dinero ahorrado se podría inyectar al mercado como créditos productivos generando nuevos empleos.

Milei no tiene razón cuando dice que hay que dinamitar al Estado: eso no existe en ningún lugar del mundo, el Estado debe ser chico, eficiente, debe regular y controlar. Si dejamos todo en manos del capital que no tiene ninguna moral seguramente en poco tiempo se deglutirá a todos los ciudadanos. Si me preguntan a mí cual es el mejor candidato y mi opinión puede tener algún valor yo digo que es Bullrich pero no tendría gente inteligente que la pueda acompañar para tamaña tarea van a tener que traer gente de afuera.