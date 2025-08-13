Por qué Silvina en Fuerza Patria
Javier Peric
DNI 14.075.890
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Como afiliado al PJ hace mas de 30 años quiero poner en valor al trabajo realizado en el Senado por Silvina García Larraburu apoyando su candidatura como primer candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria:
• Por su trabajo incansable en el territorio a través de cursos de capacitación y gestiones a favor de la gente.
• Por la cantidad de proyectos trabajados en forma conjunta con diferentes actores de la sociedad civil.
- Por el trabajo realizado como Presidente de la Comisión de CyT del Senado en favor de la ciencia, la tecnología y el desarrollo nacional.
- Por haber votado a favor de jubilados, discapacitados y universidades.
• Por apoyar el desarrollo del Turismo Nacional a través de políticas publicas que favorecen el consumo interno y los viajes.
- Por haber llevado a cientos de alumnos y adultos mayores al complejo de Chapadmalal como parte de turismo social.
Solicito a las autoridades del PJ y de Fuerza Patria que la tengan en cuenta
