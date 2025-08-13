Por qué Silvina en Fuerza Patria

Javier Peric

DNI 14.075.890

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Como afiliado al PJ hace mas de 30 años quiero poner en valor al trabajo realizado en el Senado por Silvina García Larraburu apoyando su candidatura como primer candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria:

• Por su trabajo incansable en el territorio a través de cursos de capacitación y gestiones a favor de la gente.

• Por la cantidad de proyectos trabajados en forma conjunta con diferentes actores de la sociedad civil.