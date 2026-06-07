El Gobierno redefine su plan para ganar terreno en CABA y suma nombres para acompañar a Javier Milei en las elecciones

El Gobierno se enfrenta a un escenario difícil tras las últimas diferencias internas. Patricia Bullrich marcó sus primeras diferencias con el oficialismo y en su entorno dejaron entrever que no tiene planes de conformarse con una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. Por esta razón los libertarios que contaban con ella, ya analizan un plan B para poder hacerle frente al bastión que gobierna el PRO hace casi 20 años.

El plan B del Gobierno para CABA sin Bullrich

Si bien Bullrich manifestó que las versiones sobre sus supuestos planes presidenciales son falsos, en la Casa Rosada ya no cuentan ciegamente con ella para pelear con los Macri en 2027 y ganar terreno en CABA. Aunque para el Gobierno su postulación era una opción viable, desde el entorno oficial dejaron entrever, al mismo tiempo, cierto alivio por no tener que enfrentarse a otra posible interna o a nuevas diferencias que la senadora pudiera marcar con la gestión nacional.

En el ala mileísta ven como buena alternativa una fórmula violeta-amarilla y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fuera del plan, el nombre que más resurge para ocupar este lugar es el de Pilar Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad. En el entorno libertario porteño, manifestaron que no se habló del tema y desde el partido donde Ramírez es lideron, indicaron: «Nuestra energía está en la reforma electoral, en la eliminación de la PASO. Y ni siquiera tenemos calendario electoral, las candidaturas no son un tema hoy».

De igual manera, para acompañar a la cabeza de la eventual nómina porteña de Milei ya listan nombre de varios referentes amarillos. Entre ellos se menciona a la diputada nacional Silvina Giudici quien mantiene una buena relación con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y además es bien considerada por la jefa de la mesa política nacional, Karina Milei.

Aunque se niegan a admitirlo, la relación con la senadora Bullrich está tensa y el malestar creció luego de que le exigiera a Manuel Adorni que presentara la declaración jurada que corresponde en la causa que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La semana pasada Karina Milei la recibió en su despacho para evitar que los rumores de ruptura aumentaran y dañaran la imagen del oficialismo, pero en el círculo de la Secretaria General aseguran que, a pesar de la foto conciliadora, «está todo mal» con la jefa del bloque de los senadores de LLA. En cuanto a Javier Milei, señalaron que aún la quiere mantener a su lado, pero recordaron que quien tiene la última palabra sobre los planes electores es Karina.

En la Casa Rosada aseguran que Karina Milei no está sorprendida de las acciones de Patricia Bullrich, para todos forma parte de su personalidad y aseguraron que están familiarizados con su tendencia a los «vaivenes» y la libertad de acción, pero consideran que es necesario que «baje un cambio», sobre todo porque se acerca el año electoral.

La lista nombres a «vices» para acompañar a Milei

En el entorno de Bullrich también deslizan que no le interesa ser candidata a vicepresidenta, pero en el Gobierno creen que no tendrá muchos otros lugares para recalar en el armado del 2027, si ella genuinamente no quiere ir a CABA.

En la lista de nombres para acompañar a Javier Milei en la búsqueda de la reelección rankea alto la ministra Sandra Pettovello. La funcionaria es muy amiga del presidente y cuenta a su favor como hito de la gestión el haberse liberado de los gerentes de la pobreza, algo que trajo con roces con Bullrich que se arroja el mérito de haberse liberado de los piquetes gracias a sus acciones desde el Ministerio de Seguridad.

Sandra Pettovello se mantiene al margen de las internas, algo que necesita el presidente tras las recientes polémicas que fueron explotando a su alrededor. En su entorno señalaron que un punto a favor es que se deshace de quien sea sin pestañar con el fin de defender la integridad de la gestión. «Sandra se deshizo de todas las cajas de la gestión, a pesar de que le costara perder poder de lobby, para arrancar de cuajo cualquier problema de corrupción», indicaron en el Gobierno.

Pero no es solo Pettovello, otro nombre que aparece en la lista de posibles vices es Manuel Adorni. Sin embargo es poco probable que subsista si avanza la investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

La lista se extiende hasta Guillermo Francos que volvió a dar entrevistas el mes pasado después de su retiro de la Jefatura de Gabinete y de mantener un largo silencio; y finaliza en Martín Menem que tiene el aval pleno de Karina Milei, aunque en su entorno juran que no quiere saber nada con una candidatura que lo saque de la Cámara de Diputados.

Con información de Infobae