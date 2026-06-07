Cielo gris, frío y humedad: ¿qué pasa este domingo con las lluvias en el Alto Valle y la cordillera?

Después de varios días de lluvia, la región del Alto Valle se prepara para encarar otra jornada donde predominará el cielo gris y la humedad. De acuerdo con lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo podrían registrarse lloviznas similares a las de los días previos, aunque no serán de manera constante.

Por su parte, el organismo nacional también brindó detalles de cómo será el pronóstico del tiempo en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. A diferencia de lo que sucede en el Valle, esta zona presenta condiciones diferentes ya que logró escapar de las precipitaciones, aunque el clima frío se mantiene.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

El clima de este domingo en las regiones del Alto Valle y la cordillera, será el siguiente:

Alto Valle

General Roca: Se espera una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 8°C . Durante la mañana se prevé un cielo cubierto con lluvias aisladas (probabilidad del 10-40% ), una temperatura de 8°C y vientos de 13-22 km/h del noreste. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvia ( 0-10% ), alcanzando la máxima de 13°C con vientos de 13-22 km/h del sureste. Por la noche el cielo se presentará mayormente cubierto sin probabilidad de precipitaciones ( 0% ), una marca térmica de 10°C y vientos leves de 7-12 km/h del este. No se registran ráfagas.

Se espera una temperatura máxima de y una mínima de . Durante la mañana se prevé un cielo cubierto con lluvias aisladas (probabilidad del ), una temperatura de y vientos de del noreste. Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvia ( ), alcanzando la máxima de con vientos de del sureste. Por la noche el cielo se presentará mayormente cubierto sin probabilidad de precipitaciones ( ), una marca térmica de y vientos leves de del este. No se registran ráfagas. Neuquén: La jornada registrará una máxima de 13°C y una mínima de 9°C. La mañana iniciará con cielo cubierto y lluvias aisladas (probabilidad de 10-40%), con una temperatura de 9°C y vientos de 13-22 km/h del noreste. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado (probabilidad de lluvia del 0-10%), alcanzando los 13°C con vientos de 13-22 km/h del norte. La noche cerrará con cielo mayormente cubierto (probabilidad del 0-10%), una temperatura de 10°C y vientos de 7-12 km/h del este. Sin reporte de ráfagas.

Cordillera