Problemas en las cerámicas

Es triste ver la crisis de algunas industrias cerámicas en Neuquén, tanto por la falta de responsabilidad empresarial de aquellos dueños que las dejaron a la deriva, como del Estado Provincial, por falta de políticas públicas adecuadas.



En una provincia donde la arcilla (materia prima directa), el gas y la energía eléctrica (proceso de cocción), son recursos locales disponibles, resulta ilógico que esta industria fracase. En Italia, la industrialización de losetas cerámicas, se comercializan en todo el mundo generando miles de millones de euros. Para ello, el Estado facilitó la cadena de valor (hornos fabricados en ese país, procesos, diseños, mano de obra calificada, etc.), porque su objetivo es asegurar la continuidad económica y productiva de esas industrias, que tienen efecto multiplicador en el trabajo de distintos sectores relacionados. Acá en Neuquén, el Estado no puede dejar solas a esas cooperativas, porque no tienen la capacidad requerida.



Si tuviera una banca pública de inversión y desarrollo, que diseñe un plan de negocios, solucionaría la vinculación con el mercado de proveedores y con el mercado de clientes (internos y externos), de manera que estas actividades productivas -con ventajas naturales competitivas-, no fracasen.



La Constitución Provincial (desde el año 1957), establece que las utilidades por regalías de petróleo y gas deben utilizarse para reponer capacidad productiva.

Neuquén

Enrique Omar Driussi

DNI 12.638.127