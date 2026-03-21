¿Radicarse en Vaca Muerta?

Boris F A Salazar

DNI 18.663.313

Es increíble que el presidente Milei y su ministro estén dando como solución trasladarse a Vaca Muerta para tener mejor sueldo o éxito en una empresa.

Esto nos da la razón para seguir intentando irnos al exterior, ya que en cualquier lugar estaremos mejor y no puntualmente en una provincia con mejores condiciones económicas circunstanciales.

Esto demuestra que su gestión de gobierno es un fracaso, Vaca Muerta estaba antes de la presidencia de Milei.

Yo lo voté, pero ante la realidad actual, es muy difícil cumplir.