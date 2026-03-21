Reclamo de una docente
CIPOLLETTI
Siendo docente con una antigüedad de 4 años, mamá soltera sin la ayuda de nadie. Me da vergüenza tener que pedir un préstamo para comprar comida ya que alquilo. Tengo un solo cargo, ya que el segundo no lo he podido tomar aún, porque han cerrado un montón de cargos gracias a usted. El año pasado trabajé la doble función, y para quienes no lo saben no cobramos el doble. Provincia de queda con más de 30 % de nuestro salario.
No nos pueden ofrecer lo mismo que a cualquier empleado público, nuestro trabajo no termina en la escuela. Es llegar a casa a planificar, imprimir, fabricar el material hacer informes por cada estudiante. Cada cosa la hacemos con nuestros recursos. No veo que el señor gobernador nos brinde cartulinas, gomas Eva, marcadores, hojas, impresoras y sus tintas, o tan solo delantales. Cada recurso sale de cada docente. Es injusto que se nos vea así y que se difame algo cuando no es la realidad.
Paula Saldías
DNI 38.149.977
Una docente que todos los días va a repartir currículums a cualquier negocio ya que el sueldo no me alcanza.
