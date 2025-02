Rusia le responde al soberbio Trump

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

De acuerdo con lo que he comprobado por los medios Rusia le contestará a EE.UU. y sus pretenciones de poder lo siguiente: nosotros no pactamos con un gobierno que no tiene presidente.

La primera medida sería que el presidente Volodimir Selenski vaya a elecciones. Mientras tanto, Maduro y Petro -de la mano- van a solucionar los problemas en Colombia, como debió ser hace tiempo, pero no había un gobierno en Colombia.

Agradecería que el diario Río Negro publicara este sueño libertario anticipado