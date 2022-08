San Martín de los Andes está muy fea

Rodolfo Schroeder, DNI 13.323.173

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Cada ciudad en su aspecto visual es el fiel reflejo de cómo es la ciudadanía que reside en ella. Hay barrios que reflejan su propia identidad, por sus costumbres y cómo tratan a su propia o alquilada casa.

Hablando de San Martín de los Andes, tiene varios contrastes muy definidos en sus variados barrios diseminados.

Hermosa ciudad, dicen por ahí, pero dependemos mucho de quienes la gobiernan y las ganas que le pongan a su gestión, y de sus ciudadanos que le pongan onda a su barrio.

Hoy por hoy, el gobierno municipal está en deuda con la ciudad y los ciudadanos esperan por una reacción del Ejecutivo.

No hay excusas que valgan. Empleados municipales hay y muchos, pero falta gestión interna.

Hay un sindicato municipal que a mi parecer debería ayudar al Intendente y a la ciudad… ponerle un poco más el lomo. En definitiva, notamos que a esta gestión le faltan ganas. Y planificación de trabajo..

Uno ve cómo está la ciudad, y le falta esa picardía en la gestión. Pequeñas grandes obras diarias hacen que la imagen de un intendente sea mirada de otra manera. Uno diría: el intendente está en las pequeñas cosas a diario y eso está bueno, pero no es lo que se ve.

– Reparar rutas.

– Senda peatonal iluminada, marcada y un transporte a la EPET 21 impecable.

– Solución al tramo villa La Cascada… Vega San Martín (colectoras, rotondas)

– Asfalto en callejón Gin Gins completo. callejón Torres, rotonda Torres y Ruta 40. Obra que realzó tremendamente la imagen municipal, es toda la ribera del Pocahullo y la pista de skate (o se termina o se erradica por completo). Si Teverna se despertara, se agarraría la cabeza; aunque sea, piensen en él.

– Hay un hostel sobre el arroyo Pocahullo limitando con el extenso terreno del CASMA (al que también tendrían que ponerle media onda), cuyos clientes tiran todo al arroyo, hasta colchones de doble plaza, latas, bolsas, tetra brick, etc.

Uno lee lo que escribo, y dice este pibe pide mucho… No, no, no; son cosas que ya deberían estar hace raaaato.

La ciudad viene con déficit. San Martín de los Andes está muy fea.