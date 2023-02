Dr. Antonio Tourville, DNI 7.817.849

LAS GRUTAS

Para cuidar soberanía está prohibido que naturales de países limítrofes sean propietarios de tierras en las fronteras comunes.

En el caso de ser de un país que este usurpando nuestra soberanía territorial, como los ingleses en Malvinas, no debe permitirse a sus nacionales tener propiedades en territorio Argentino. A eso debemos apuntar, si no, no solo nos han invadido e indignificado sino pareciera que nos gusta.