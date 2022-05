Tránsito en Neuquén: cuatro breves comentarios

Rodolfo Héctor Marenco, DNI 4601580

NEUQUÉN

1) Ciudad de Neuquén, la intersección de Perito Moreno y Linares tiene forma de “T”, con P. Moreno mano única hacia Cipolletti. Allí hay un semáforo: cuando P. Moreno tiene luz verde los conductores tienen que doblar, sí o sí, ya sea a la izquierda o a la derecha. Cuando P. Moreno tiene rojo, los conductores de Linares tienen que seguir derecho, sin ninguna otra opción. Sin embargo esta calle tiene dos tiempos de luz verde, primero los que van hacia el norte y luego los que van hacia el sur. No tiene ninguna explicación esta situación, dicho semáforo debería tener solo dos tiempos, con lo cual se agilizaría mucho el tránsito en horas pico especialmente.

2) ¿Alguna explicación de por qué algunas industrias son tan generosas de aumentar poco sus precios? Por ejemplo, hace años que consumo una mermelada de marca de primera línea. Antes este producto se podía untar en una tostada sin tomar precauciones de inclinar la misma. Ahora, cuando inclino la tostada la mermelada se desplaza llegando al borde y, si no estoy atento, cae al suelo o a la mesa derramándose. Creo que es porque ahora tiene más agua que antes. Tal vez por eso el precio no haya seguido a la inflación, ahora nos venden agua al precio de mermelada.

3) Algo similar me ocurre con un shampoo medicinal que también consumo hace años; antes lo aplicaba sobre la palma de mi mano para luego esparcirlo en mi cabeza, ahora si hago eso el shampoo se desparrama también, como si tuviera más agua. ¿Estaré equivocado tal vez? Ojalá así sea.

4) He leído que a los que tenemos Licencia de Nacional de Conducir nos otorgarán un puntaje y al mismo se le irán descontando algunos puntos conforme se vayan detectando infracciones. Nuevamente aquí percibo un afán recaudatorio. Hace poco me enviaron un acta de infracción por una contravención pasiva. Dicha acta tenía más de un año y trataba sobre una infracción no verificable si no se hubiera confeccionado en el acto. Mucho menos un año después. Para evitar conflictos con jueces y otros partícipes de dicha acta, resolví pagarla y no tener problemas que, sin dudar hubieran resultado favorables para mí. Volviendo al tema del inicio, cuando se agoten los puntos otorgados comenzará la recaudación, ya veremos con qué artilugios.