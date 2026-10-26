La confianza en el Gobierno de Javier Milei se mantuvo estable en octubre: en el interior del país es 31% más alta que en el Conurbano

El presidente Javier Milei, el lunes 19 en la inauguración de la AOG Patagonia 2026, en Neuquén. (Foto: gentileza)

El Índice de Confianza en el Gobierno registró en octubre una suba del 0,9% mensual y se ubicó en 1,95 puntos en una escala de 0 a 5. El movimiento es mínimo frente al piso de septiembre y deja a la gestión de Javier Milei prácticamente en el mismo lugar, en torno a los 2 puntos que marca desde abril.

El índice es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) sobre un relevamiento telefónico de Poliarquía Consultores a 1.000 personas de 39 localidades, realizado entre el 5 y el 16 de octubre. Con un error estándar de 0,06 puntos, el intervalo de confianza va de 1,83 a 2,08, por lo que la variación del mes no alcanza para hablar de una recuperación.

Según el informe, el ICG acumula una caída del 20,7% desde fines de 2025 y del 7% interanual. La universidad remarca que la mayor parte de ese deterioro se dio entre enero y mayo, y que desde entonces las oscilaciones son modestas y sin una tendencia clara. El promedio de la gestión desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo.

El interior vuelve a sacarle 31% de ventaja al Conurbano en la confianza en Javier Milei

El interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza, con 2,13 puntos (+3,7%). En el Área Metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires subió a 1,88 puntos (+2,1%), mientras que el Gran Buenos Aires cayó a 1,62 puntos (-6,2%) y quedó como la zona con menor respaldo.

Índice de Confianza en el Gobierno Argentina · UTDT–Di Tella · escala 0 a 5 1,95 ▲ +0,9% Mes de gestión 34 Acum. 2026 -20,7% Prom. gestión 2,33 IC 95% 1,83 a 2,08 Por zona Por presidencia Componentes Expectativas Valores del Índice de Confianza en el Gobierno, octubre de 2026. Fuente: Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores (octubre 2026). Escala de 0 a 5.

La combinación devolvió la brecha territorial al nivel de agosto. En septiembre, la confianza en el interior superaba en cerca de un 20% a la del Conurbano; en octubre, esa diferencia volvió a ubicarse en torno al 31%.

La honestidad, el único componente del índice de confianza que bajó en octubre

Los cinco pilares del índice registraron valores similares a los del mes previo, pero con el signo invertido respecto de septiembre, cuando habían caído todos: esta vez cuatro subieron y solo uno retrocedió. La honestidad de los funcionarios bajó 3% hasta 2,37 puntos, aunque sigue siendo el componente mejor valorado.

Entre los que mejoraron, la capacidad para resolver problemas subió 3,3% a 2,27 puntos, la eficiencia 2,5% a 1,99 puntos y la evaluación general del Gobierno 2,1% a 1,63 puntos. La preocupación por el interés general quedó prácticamente estable en 1,51 puntos (+0,5%) y continúa como el pilar más bajo.

Cómo se ubica Milei frente a Néstor Kirchner, Macri, Cristina y Alberto Fernández en el mes 34

En el mes 34 de su gestión, el 1,95 de Milei se ubica por debajo de lo que obtuvo Néstor Kirchner en el mismo momento (2,70), pero por encima de Mauricio Macri (1,76), de Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato (1,70) y en su segundo período (1,65), y de Alberto Fernández (1,28).

En promedio, la gestión actual también queda entre sus dos antecesores inmediatos. Según la Di Tella, en el mismo tramo de sus mandatos Macri promediaba 2,45 puntos y Fernández 1,85, frente a los 2,33 de Milei.

Los mayores de 50 años, en su nivel más bajo de confianza en el Gobierno de Milei

La caída más fuerte del mes se dio entre los mayores de 50 años, que tocaron su mínimo de la actual presidencia con 1,81 puntos (-10,2%). Según el informe, ese segmento muestra una tendencia declinante desde julio, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años siguen siendo el grupo con mayor confianza (2,38; +3,6%), seguidos por el de 30 a 49 años (1,96; +6,5%).

Por nivel educativo, el segmento terciario o universitario recuperó el primer lugar (2,07; +6,8%), luego de haberlo cedido en septiembre. Quienes completaron el nivel secundario bajaron 9% hasta 1,84 puntos, y el menor valor sigue en el nivel primario (1,29; -4,8%).

La suba más marcada se registró entre quienes afirmaron que ellos o sus familias fueron víctimas de un delito en el último año, que pasaron a 1,70 puntos (+21,2%). Aun así, siguen por debajo de quienes no lo fueron (2,02; -4,4%).

La brecha de género se achicó a 0,43 puntos, desde los 0,57 de septiembre. El ICG entre los hombres fue de 2,17 (-1%) y entre las mujeres subió a 1,73 (+7,2%).

Las expectativas económicas, otra vez determinantes en la confianza en el Gobierno

Como en los meses anteriores, la confianza en el Gobierno depende fuertemente de cómo se proyecta la economía. Entre quienes creen que la situación mejorará en el próximo año, el ICG llega a 4,10 puntos (+1,8%), y entre quienes anticipan un empeoramiento apenas alcanza 0,40 puntos (+3,4%).

El grupo intermedio fue uno de los que más creció en octubre. Entre quienes esperan que la situación se mantenga igual, el índice subió 7,7% y se ubicó en 2,58 puntos.