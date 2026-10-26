Referentes del Splif viajaron a España para incorporar nuevas herramientas para combatir los incendios forestales

Referentes del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) de Bariloche y El Bolsón participaron de un intercambio y una capacitación en España. La delegación, encabezada por el ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, Carlos Banacloy, mantuvo encuentros con organismos especializados, recorrió centros operativos, bases de brigadas y establecimientos forestales en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Los representantes rinegrinos, junto a otros de 14 provincias, observaron prácticas de entrenamiento, equipamiento y procedimientos de intervención. También intercambiaron experiencias sobre quemas controladas, reducción de material combustible y tareas preventivas que se desarrollan a lo largo del año para disminuir los riesgos.

“Fue una misión de Prevención y Gestión de Incendios Forestales organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El año pasado, otro grupo viajó a Canadá. La idea es ver otras realidades, otros desarrollos e incorporar lo que podemos. No todo es copiable”, dijo Nicolás Agostini, segundo jefe del Splif El Bolsón, y acotó: “Ver experiencias en otros terrenos nos permite optimizar nuestros servicios”.

Ante un incendio forestal, la modalidad de intervención es similar en España y en Río Negro. “Cada comunidad autónoma de España tiene a su cargo el servicio de extinción de incendios forestales. Pero funcionamos parecido: si hay un incendio en la cordillera de Río Negro interviene el Splif; si se va de las manos se pide colaboración a otras brigadas”, detalló.

Intercambio de referentes rionegrinos en España. Foto: gentileza

Mencionó que Castilla La Mancha tiene 2.700 brigadistas, una gran cantidad de vehículos, camiones y medios aéreos y la superficie representa apenas un tercio de la de Río Negro. “El Servicio Nacional tiene 11 brigadas distribuidas en el territorio nacional, sumamente especializadas que dan apoyo a las comunidades autónomas en caso de que lo requieran. En Argentina hay 3”, manifestó Agostini.

Al igual que la región cordillerana, España registra un aumento de la temperatura, baja humedad en verano y fuertes vientos. Recalcó que, desde 2021, ambas regiones registran incendios de gran magnitud, conocidos como “sexta generación” que generaron “un cambio de paradigma”. “Son incendios que provocan su propia atmósfera, con un comportamiento tan monstruoso que dejan de depender de las condiciones macrometeorológicas y se convierten en un ser con vida propia”, definió el brigadista de El Bolsón.

Otra similitud es que España registra una migración de la población rural a las ciudades: “Así se acumula mucho combustible vegetal que colabora para que los incendios se conviertan en lo que son”.

Intercambio de referentes rionegrinos en España. Foto: gentileza

Durante el encuentro, se hizo referencia a un reciente incendio forestal en cercanías de Madrid que consumió alrededor de 80 mil hectáreas. “Pregunté cuánto tiempo pasó entre que se declaró el incendio y se controló: ocurrió en solo una semana”, planteó sorprendido Agostini. “Con la vegetación que hay y las condiciones meteorológicas -añadió-, saben que si un incendio se mantiene por dos horas, adquiere otra magnitud. Por eso, el foco está en el primer momento”.

Cada vez hay menos incendios, pero uno -o dos- registran un comportamiento extremo y hacen que la estadística de la superficie afectada aumente. “La estrategia del Splif Bolsón el año pasado fue no dejar escapar nada. Apostar al primer ataque, por eso los días más extremos apostábamos camiones en todos lados para llegar lo antes posible. Así no hay chance de tener simultaneidad de eventos de altas dimensiones”, manifestó.

Reconoció que, pese a contar con los recursos, tampoco España puede prevenir los incendios. “Aun así se le van de las manos. La clave es la respuesta inmediata para solucionar la emergencia. No hay una receta. También hacen mucho hincapié en la prevención y el manejo de la vegetación”, señaló y recalcó que Río Negro avanza en el proceso para adquirir equipamiento para tratar la vegetación y brindar “una solución más rápida para las plantaciones forestales”.

Intercambio de referentes rionegrinos en España. Foto: gentileza

En Extremadura, la comitiva recorrió la planta logística de biomasa EXVER, donde se procesa madera para obtener chips destinados a la generación de energía, incluida materia prima procedente de bosques afectados por incendios. Asimismo, visitaron sectores afectados por el incendio de Jarilla de 2025, donde especialistas españoles mostraron trabajos de restauración de la vegetación, construcción de reservorios de agua y mejoramiento de caminos forestales para facilitar el acceso ante futuras emergencias.