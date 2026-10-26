Alerta de despidos en Neuquén por el cierre de un supermercado y una cadena de electrodomésticos

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén manifestó su preocupación por el inminente cierre de una cadena de supermercados y una tienda de electrodomésticos en la capital provincial, medida que de concretarse podría afectar 33 puestos de trabajo.

Ramón Fernández, secretario general de la entidad, contextualizó la situación en el momento económico nacional y dijo que la provincia, a pesar de tener un margen mayor, no escapa de la tendencia general.

Qué se sabe del cierre del supermercado

En una conferencia de prensa, el representante gremial, que también es diputado provincial por el MPN, dijo que uno de los casos involucra al supermercado Vea, cuya dirección de recursos humanos se puso en contacto para anunciar el cierre de la sucursal ubicada en la calle Láinez, a metros del cruce ferroviario.

Fernández indicó que por el momento esta situación no fue comunicada de forma oficial, pero que desde el sindicato se recibió la noticia de que la decisión estaría tomada y que la empresa ya habría iniciado el proceso de liquidación para avanzar con el pago de indemnizaciones.

Entre las causas detrás de esta medida, mencionó el costo del alquiler del edificio donde actualmente funciona el supermercado y la caída en las ventas de la cadena, una combinación que redujo «las utilidades registradas por la empresa«.

En el lugar trabajan en la actualidad unos 22 empleados, con antigüedades que van desde el año hasta las dos décadas de servicio.

De acuerdo a Fernández, desde el CEC ya se iniciaron conversaciones con el delegado gremial en la firma y los representantes de recursos humanos para analizar posibilidades de reubicación.

Piden una audiencia con la subsecretaría de Trabajo

Por otra parte, señaló que durante los últimos días también fueron puestos en conocimiento por el cierre del local de Megatone, cadena dedicada a la venta de electrodomésticos y equipamiento para el hogar.

Explicó que en este caso la cantidad de empleados afectados sería de 11 y que se pusieron en contacto con la subsecretaría de Trabajo de la provincia para analizar los pasos a seguir. «Hay que solicitar toda la información necesaria».

Más allá de las razones puntuales de cada compañía, el dirigente insistió con su preocupación por la caída del consumo y los costos elevados que están afectando a las empresas, pero también a los comerciantes.

La subsecretaría de Trabajo habló sobre los cierres en Neuquén

Fuentes de la subsecretaría provincial de Trabajo confirmaron a Diario RÍO NEGRO «que está interviniendo» en ambos casos y que el objetivo «es acompañar a los trabajadores» a partir de «instancias de diálogo».

Además, revelaron que este lunes se llevó a cabo una audiencia por Megatone y que próximamente «se avanzará con las intervenciones necesarias» por el cierre de Vea.

«Se están siguiendo de cerca ambos casos, trabajando para resguardar los derechos de los trabajadores y buscar las vías de diálogo que permitan abordar cada situación», añadieron voceros de esa dependencia.

Este medio intentó comunicarse con las dos compañías para tener su palabra en esta nota, aunque no tuvo éxito hasta el momento.