Tu alimento, tu medicina

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Para los galenos que renegaron o desoyeron las sabias frases pronunciadas por Hipócrates hace ya 25 siglos, en los albores de la civilización , que como el eco de un tridente resuenan cada vez más en la conciencia de la gente, ¡Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento!.

Las personas, dándose cuenta de la sabiduría de las mismas la adoptaron como propias (a diferencia de muchos médicos tradicionales) recurriendo cada vez más a métodos alternativos, naturales para restablecer la salud. Estos son amigables con el sistema homeostático, están en sintonía con el mismo, (hablan el mismo idioma, lo potencian, no lo destruyen). Una prueba de que la gente oyó el llamado de Hipócrates es que las herboristerías o dietéticas estén casi siempre desbordadas de gente. En los métodos alternativos naturales de curación homeostática las sustancias ingeridas son casi siempre en muy pequeñas dosis, que desencadenan una reacción virtuosa (saludable) en el sistema homeostático, orientándolo a contrarrestar tal o cual disfunción o dolencia orgánica, casi siempre sin ninguna contraindicación.

Hipócrates dijo: que tu alimento sea tu medicina, para que ocurra esto tu alimentación tiene que ser sana, fundamentalmente a base de vegetales. Como sabemos el tracto intestinal del animal humano es muy largo y la carne ingerida se descompone en el recorrido, dando origen a digestiones ácidas, caldo de cultivo de multiples enfermedades degenerativas, por ejemplo el cáncer. La alimentación debe ser vegetariana, si te gusta ovo, lacto-vegetariana y más estricta aún la alimentación vegana. Hay muchos tratados en la red que hablan del tema, si has tenido o tienes la mala suerte de pasa por un proceso cancerígeno más rápido que ligero te conviene pasar a cualquiera de los métodos alimentarios mencionados.

Hay nuevos tratamientos para vencer al cáncer basados en la inmunoterapia que propician la potenciación del sistema homeostático.

Les pregunto a los médicos que promueven la ingesta de carne, ¿a qué se parece más el animal humano, a un león o a un gorila? La respuesta es fácil y la van poder responder sin ninguna dificultad, ¡a un gorila! Y les repregunto, ¿Qué come el gorila?, la respuesta también es fácil ¡vegetales! Y vuelvo a preguntar, ¿Qué come el animal humano!, si los médicos tradicionales no lo saben, que le pregunten al gorila.