Ucrania: pacto por la paz

*por Jesús Antonio Fernández Olmedo

El avance ucraniano no se debe a la fuerza militar del país, sino de todo lo que se le está invirtiendo por parte de las potencias occidentales.

Cifras escalofriantes en cuanto a inversión militar en Ucrania, mercenarios que cobran más que un presidente, sistemas lanzacohetes, cañones remolcados, radares, vehículos blindados y etc…

Por el momento no se le ha enviado armas sofisticadas como aviones de combate, sistemas de defensa de largo alcance o buques importantes, dado el cálculo que existe en Occidente unido al temor a que Rusia, si se ve demasiado amenazada, utilice las armas nucleares.

Sin embargo, la industria militar es la beneficiada de esta guerra absurda y paria. Mientras, se hace propaganda tal y como se hacía antaño en otros regímenes de la “capacidad y valía del pueblo soberano ucraniano”.

Ya se está sugiriendo el envío a Ucrania de aviones de combate y tanques modernos. Nada de plantar sobre la mesa negociaciones de paz y acercamiento en forma de mediación entre ambas partes.

Ningún “líder” occidental de estos 50 países “democráticos” promueve o siquiera sugiere nada con respecto a una actitud no violenta con acciones y propuestas concretas sobre la mesa.

Nada se habla de liderar a la población a plantar una resistencia no violenta y no agresiva con el opresor, ya que la violencia solo lleva a un callejón, sin, sin y sin salida como está ya comprobado a lo largo de la historia.

Un pacto por la paz en Ucrania debería ser el acto moral que promovieran estas naciones que alardean de adalides de los derechos humanos y que supuestamente quieren la paz y de momento entienden que la paz es que las negociaciones con los contratistas de armas sigan funcionando.

O no son conscientes del peligro en el que nos están metiendo a la humanidad o han sido elegidos por equivocación y su inteligencia está dañada tanto que pareciera que juegan como los adolescentes a una guerra de PlayStation.

Es necesario que los pueblos hagan reclamos justos en contra de estos envíos de armas a la vez que se les presione a estos elementos para sentarse en la mesa de un pacto por la paz en Ucrania.