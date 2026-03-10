Fabio Abraham, Ex secretario de Gobierno, Concejal UCR (MC)

Lomas de Zamora

Un ordinario puede causar gracia en gente con mal gusto, pero un ordinario en el poder sólo produce daño.

Viendo al Presidente en la apertura de las sesiones ordinaria, sentí vergüenza ajena, que este hermoso país esté gobernado por una “persona” que se descontrola, que agrede, que no hace ninguna propuesta, que no hablo de la gente que trabaja y no llega a fin de mes, no habló del Estado de la educación y de la salud pública, no habló de Seguridad, del desempleo, sólo se dedicó a descalificar a todo la oposición, como si fuera un barra brava más, es vergonzoso y nos convertimos en el hazme reír del mundo.

Un presidente serio dejaría que actúe la justicia, no hablaría de la ex presidente que ya está condenada. ¿No tendrá nada que decir, por eso insulta y habla del pasado?

Es obvio que cuando desde el poder se tiene como objeto reinterpretar el pasado, no es para hacer revisionismo histórico, sino para tomar medidas antipopulares o para justificar acciones contrarias al sistema democrático.

Si el problema era la casta, muchos votaron al Gobierno para combatir a esa casta, pero nunca preguntaron quiénes eran, resulta que la casta eran los jubilados y los asalariados.