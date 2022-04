Un robo más

Señor director: porque siento mucha impotencia y rabia quiero contar públicamente lo que nos pasó el 13/04/2022 a la mañana pasando el puente Centenario-Cinco Saltos en el ejido de esta última localidad.

Gendarmería nos retiene una unidad Mercedes Benz 2015 sprinter ya que, según ellos, no teníamos la RTO. Le mostramos que sí la habíamos hecho pero tenía la observación que una chapa patente no había sido adquirida en el registro automotor, les mostramos que el 30/03/22 habíamos solicitado y pagado esa chapa patente en el registro nº 1 de Centenario, pero todavía no había llegado. Nos dijo la señora a cargo del operativo que como la planilla de RTO decía “condicional” no podían aceptarla, nos retuvieron el vehículo, tuvimos que pagar una multa de $ 27.900 y nos devolvieron el vehículo.



Destaco a usted que somos una PyME y padecemos todas las desgracias causadas por gobiernos ladrones y corruptos y funcionarios que se convierten en cómplices necesarios al no aplicar las normas con criterio y lógica.



Por otra parte le retuvieron el carnet de conductor a nuestro chofer, pues según ellos tenía que tener habilitación nacional. Nosotros no somos un transporte de carga; llevamos mercadería de nuestros clientes al servicio técnico o entrega a domicilio.



A toda esta manga de inútiles y perversos no le deseo lo mejor.



Saludo atentamente a sus lectores y a usted en particular.



Adjuntamos toda la documentación.

Elías López

DNI 10.042.089

Centenario