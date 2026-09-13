Una confluencia de historias, migrantes, intereses e ideas: 122 años de capitalidad neuquina



El 12 de septiembre de 1904 la capital neuquina se inauguraba en la Confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Años habían transcurrido desde que la capital del territorio fuera instaurada en Chos Malal. Razones geopolíticas promovieron la nueva ubicación, lo que provocó sentidos reclamos por parte de los chosmalenses.

Destacados colegas, como la Dra. Orietta Favaro, analizaron las razones que se esgrimieron para fundarla en estas tierras. Consideramos que, los conflictos de límites con el vecino país de Chile y el arribo del Ferrocarril del Sud fueron algunos de los motivos inminentes para reorientar la mirada hacia el valle norpatagónico. Asimismo, el gobernador Carlos Bouquet Roldán enlazó intereses entre el estado territoriano y actores sociales privados que vinieron a instalarse en estas tierras, las que tomaron visibilidad para inversores con visión de futuro: Casimiro Gómez, López Lecube, Villa Abrille, entre otros compradores de vastas extensiones de tierras.

En la foto observamos la Procesión del día de la Virgen en la Avenida Argentina, -década del ’50-, con sus calles de tierra, frente a la Capilla de los Dolores, inaugurada en 1907 sobre tierras donadas por el mencionado inversor y su esposa doña Dolores Palmés de Gómez, quienes fueron sus padrinos. Lo mismo ocurrió con el sitio donde se erigió la casa de Gobierno “Chateau Gris”, el Monolito fundacional, entre otros.

En las últimas décadas del siglo XX surgió el debate acerca de si debe considerarse traslado de la capital o fundación. Historiadores valletanos, como Pablo Fermín Orejas, consideran el 12 de septiembre de 1977, que “el antecedente inmediato -para definir la fundación de la ciudad- lo constituyó el decreto del 19 de mayo de 1904, del presidente Roca, que declaraba a Chos Malal “capital provisoria hasta que se establezca el asiento de sus autoridades en el pueblo de la Confluencia que se erigirá en capital definitiva con la denominación de Neuquén”.

Por ese motivo don Orejas, continúa enumerando razones para considerar la fecha 12 de septiembre de 1904 como día de la fundación de la nueva ciudad: “lo del 12 de septiembre de 1904 fue, obviamente, la instalación de la capital en un pueblo ya existente, o mejor aún, la “fundación” de la nueva capital que el presidente Roca anticipara en el Decreto mencionado anteriormente. El Dr. Gregorio Álvarez, Juan Mario Raone, Ileana Lascaray, Agustín Ríos, entre otros, produjeron documentos sobre la fundación de nuestra ciudad, producto de sus minuciosas investigaciones.

El dictamen del 10 de noviembre de 1976, elaborado por la Junta de Estudios históricos y firmado por la Srta. Lascaray y don Agustín Ríos, establecía que “Debe mantenerse la fecha 12 de septiembre como fecha aniversario de la Ciudad de Neuquén, como Capital […]”. Eran varias las razones que se esgrimían; entre ellas, mencionamos: “[…] porque todas las tramitaciones de la capital del Territorio Nacional del Neuquén… dieron lugar a una nutrida correspondencia entre el Gobernador Carlos Bouquet Roldán y el Poder Ejecutivo Nacional”; “… porque hubo “Acto oficial de Inauguración” con la presencia del Ministro del Interior Dr. Joaquín V. González”, “ porque no existiendo ningún Decreto de Fundación del paraje “la Confluencia” ni del nuevo pueblo trazado por el Gobernador Carlos Bouquet Roldán que fuera denominado ‘Neuquén’, debe asentarse la fecha de inauguración oficial 12 de septiembre de 1904, por corresponderle históricamente e indiscutiblemente, como punto de partida oficial de todo el contexto administrativo y de toda la infraestructura de servicios aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional […]”.

El 27 de agosto de 1980,la Junta de Estudios Históricos elevó una nota, firmada también por el Sr. presidente de la institución, Dr. Raúl Touceda, y por la secretaria, Srta. Ileana Lascaray, en donde se realiza un detallista análisis de los antecedentes tenidos en cuenta. Don Mario Raone informa el día 30 de octubre de 1980 lo siguiente: “El 12 de septiembre de 1904 se cumplió en Neuquén con todos los requisitos que para el caso se estilaba y aún se estila. Acto público y solemne, con acta protocolar, representantes del Gobierno y pueblo, que autorizan a considerar a ese día como el de la fundación de la ciudad del Neuquén”.

El dictamen de la Junta de Estudios Históricos, firmado por Gregorio Álvarez, Ileana Lascaray, Pablo Fermín Oreja y Juan Mario Raone, estableció que “[…] la población existente en la confluencia antes del 12 de septiembre de 1904 “no está avalada por acto fundacional”; que “no queda lugar a dudas que el gobernador Carlos Bouquet Roldán cumplimentó todos los requisitos exigidos para que se reconociera la nueva ciudad.

Este dictamen fue ratificado mediante nota de la Junta a su Presidente Dr. Touceda. Al encontrarnos transitando un nuevo aniversario de la capitalidad del Neuquén, queremos seguir apostando a la construcción de memoria que nos permita sostener vivas las raíces de lo que somos.

