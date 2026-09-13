Necrológicas de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 13 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Widmann, Alfredo Gustavo
Falleció en Cipolletti el día 11 de septiembre de 2026. Participan con dolor de su deceso su esposa Marta, sus hijos Christian, Cintia y Marcelo, sus nietos Tomás, Benjamín, Ciro y Guillermina, sus hijas políticas Cecilia y Soledad y sus ahijados Gustavo e Ignacio. Sus restos fueron velados en Cipolletti e inhumados en la Ciudad de Neuquén.
MORALES , AVELINA
CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 91 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados el dia 11 de septiembre del 2026, a las 12 hs. en el cementerio Progreso. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
HEIRICH SCHWENCKE, OSCAR ALEJANDRO
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Cipolletti -Río Negro- a la edad de 65 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados el dia 12 de septiembre del 2026 a las 15 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Parada, Miguel Angel
Consorcio Jonica, acompaña a su flia en tan doloroso momento ante una perdida irreparable.
ROTH, MONICA MABEL
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 66 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados el dia 12 de septiembre del 2026, a las 12 hs. en el cementerio Central- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
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