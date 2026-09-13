El debate del Ipross y los límites del plan de Weretilneck

La caída de la imagen presidencial en Río Negro no se detiene. El consultor oficialista Derek Hampton llevó esa información esta semana a Alberto Weretilneck y el viernes la repitió en Cipolletti ante los intendentes oficialistas.

El retroceso de Javier Milei alienta al gobernador. Su lectura es simple: cuanto más se debilita la opción libertaria, menos riesgo existe de que esa tendencia erosione su plan de reelección.

Milei pierde consenso, pero algunas pautas culturales permanecen. Weretilneck las recoge. La última: “la libertad de elección” para los estatales frente al Ipross.

“Es algo importante en la Argentina de hoy”, repitió con el anuncio. Pero esa libertad tendrá sus límites. Los fondos disponibles para activos y pasivos resultarían insuficientes para afrontar otra obra social o una prepaga.

Dos informes del Ipross enviados a la Legislatura aproximan números y conclusiones. El año pasado, el aporte medio de los 103.000 afiliados obligatorios -quienes aportan por su grupo familiar- rondó los 77.000 pesos por mes. La asignación por contribuciones patronales quedará excluida, según el borrador del proyecto.

La opción, en todo caso, parece posible para los salarios más altos. En la Justicia y órganos de control, aquella disponibilidad podría acercarse a los 200.000 pesos. La libertad tiene, así, un precio. Y se vuelve todavía más difícil para los jubilados.

El texto en revisión concede un año para ejercer la opción y permite volver al Ipross después de tres años. Obliga a funcionarios y cargos electivos a permanecer, mientras que el trabajador que se vaya deberá acreditar una cobertura de reemplazo para evitar que una salida individual derive en una nueva carga para el sistema público de Salud.

El martes, la presidenta del Ipross, Ivana Porro, anticipó la idea a la Junta de Administración. Pero el organismo estuvo afuera de la decisión política de Weretilneck. No hubo margen para posturas técnicas, entre ellas el riesgo de desfinanciamiento ante un eventual éxodo.

El gobernador no cree que eso ocurra. Confía, en cambio, en la oportunidad política: otorgarles la posibilidad de decisión a los estatales, neutralizar las críticas que el sistema los hacía “rehenes” y, por el contrario, potenciar al Ipross frente a otras opciones.

Weretilneck sigue adueñado de la agenda. Del traspaso de las rutas pasó a la libertad de elección en el Ipross. ¿La próxima? Posiblemente, la compensación de coparticipación para 14 municipios, que reclaman por más recursos por su crecimiento poblacional. Los convenios entre la Provincia y los intendentes se firmarían el 21 y, posiblemente, tengan tratamiento en la sesión legislativa del 24.

Una agenda que se mueve con lectura electoral mientras sus potenciales rivales para el 2027 buscan sus lugares.

La roquense María Emilia Soria aceleró su candidatura, aunque luego volvió a recalcular sus tiempos. Los reclamos internos la incomodan cada vez más. Hace algunas semanas se reunió con el exsenador Martín Doñate.

Aníbal Tortoriello, mientras tanto, espera. Mide cada movimiento. Y se aparta del frente libertario armado para la elección convencional de Bariloche, construido por el senador Enzo Fullone, que empieza a ganar espacio en la mirada de la Casa Rosada.

En el acto por el traspaso de las rutas, Fullone posó en la foto central y, luego, habló de política con Weretilneck.

El gobernador le planteó un gran frente conjunto para Roca. El senador teme que una alianza local con JSRN debilite su postura opositora en el escenario provincial. Weretilneck insistió con la confluencia roquense y, frente a la objeción de Fullone, lo sorprendió con una opción: que JSRN no participe.

La política siempre juega, aunque la elección, todavía sin fecha, parezca lejana.