Paritarias estatales en Río Negro: hubo reunión de Weretilneck y Aguiar, y ya está la fecha

En mayo, la Función Pública cerró la última pauta, que finalizó con los aumentos en agosto.. Foto: Gentileza.

La previa de cada paritaria salarial volvió a repetirse.

En la última semana, en Capital Federal, el gobernador Alberto Weretilneck se juntó con el líder de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y del encuentro surgió la fecha para la próxima negociación formal de salarios: el 29 de septiembre.

Ese encuentro repitió una fórmula que se consolidó durante el último tiempo, basada en la relación gremial y política construida.

Antes de cada paritaria, Weretilneck y Aguiar cumplen con un contacto directo donde calculan el escenario de la negociación, ordenan algunos criterios y, además, fijan la fecha de la reunión de la Función Pública, que -generalmente- después se hace extensiva a la paritaria docente.

Este turno tendrá como propósito definir la pauta salarial de la última parte del año. La principal expectativa está sobre la continuidad o no del mecanismo aplicado durante 2026, que consistió en la actualización por índices oficiales de inflación.

Los alcances del reciente cónclave no trascendieron, pero sí hay indicios innegables.

Todo indica que el Gobierno sostendrá el esquema vigente, estructurado en subas salariales, calculadas a partir del promedio entre el índice nacional y el relevamiento de precios de Viedma.

Esta semana, el gobernador Weretilneck y el dirigente sindical Aguiar volvieron a juntarse. Lo hicieron en Capital Federal. Foto: Archivo.

Seguramente, ATE sostendrá la renovación porque esa actualización por inflación fue planteada y diseñada en una reunión de Weretilneck y Aguiar, en los inicios del 2026.

Hasta ahora, el mecanismo permitió cuatro incrementos bimestrales (en los haberes de febrero, abril, junio y agosto), lo cual, permitió acumular una recomposición del 20,88% en los haberes del Poder Ejecutivo.

El último incremento bimestral, liquidado en agosto, fue del 4,21%, con los índices de junio y julio. El jueves pasado, el Indec informó que el mes anterior registró una evolución del 1,7%, mientras que el relevamiento de Viedma fue del 2,1.

El promedio de ambos: 1,92%. Ese dato servirá para la próxima suba bimestral, siempre que se renueve el esquema aplicado en lo que va del año.

Dato de agosto 1,92% Promedio de índices de Nación y de Viedma de agosto. El dato servirá si se renueva el último criterio de actualización.

ATE resguardó ese entendimiento con Weretilneck, con aprobación de las pautas propuestas, pero fue el único gremio paritario a favor de los aumentos aplicados.

Unter rechazó y, además, convocó a paros en el inicio, pero después sostuvo la oposición, ya sin medidas de fuerza para posibilitar que los docentes cobraran los aumentos ya aplicados a los otros trabajadores.

UPCN no convalidó esas mejoras y, además, en la última paritaria, no concurrió para expresar su malestar porque las definiciones se originan previamente en los encuentros del gobernador con el secretario general de ATE Nación.

En los últimos días, la conducción de UPCN reprobó nuevamente el esquema de negociación previa entre Weretilneck y Aguiar.

Aun con esa queja, el contacto volvió a cumplirse y, seguramente, se fijaron criterios sobre lo que ocurrirá con los próximos salarios estatales.