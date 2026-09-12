“Una ciudad que crece junto a su matriz productiva”: el mensaje de Capespe por los 122 años de Neuquén

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros (Capespe) emitió un comunicado en el que celebró la transformación histórica de la localidad y su consolidación como la capital energética del país y principal metrópolis de la Patagonia. La entidad analizó las oportunidades de la dinámica económica actual y planteó los desafíos urbanos y productivos que exige el sector.

Desde las empresas neuquinas de servicios petroleros indicaron que el vertiginoso crecimiento requiere una ciudad preparada para acompañar la escala que alcanza la actividad en Vaca Muerta. En esa línea, resaltaron la importancia estratégica del Parque Industrial Capital para ampliar la disponibilidad de suelo industrial, generar infraestructura adecuada y posibilitar la radicación y expansión de las firmas locales.

«Vaca Muerta necesita empresas competitivas, pero también ciudades capaces de ofrecer las condiciones necesarias para que esas empresas puedan invertir, crecer y generar empleo», remarcaron desde Capespe.

Infraestructura y planificación a largo plazo

La cámara empresarial puso en valor la ejecución de obras clave como la transformación de la Avenida Mosconi, el desarrollo del Paseo Costero y la expansión hacia Terrazas del Neuquén Norte. Señalaron que estas intervenciones dan cuenta de una capital que busca adaptarse a su nueva escala y que necesita integrar producción, movilidad, vivienda, servicios y calidad urbana ante el avance demográfico y económico.

A través de su mensaje institucional, la entidad ratificó su compromiso de acompañar el desarrollo neuquino bajo la premisa de transformar la riqueza hidrocarburífera en un activo permanente. Para lograrlo, apuntaron a fortalecer la participación de las pymes locales, impulsar fuentes de trabajo y construir infraestructura duradera que trascienda los ciclos de la actividad energética.

«Una Vaca Muerta más grande necesita también una ciudad de Neuquén preparada para crecer con ella», concluyeron desde Capespe.