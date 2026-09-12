“La capital de una Patagonia que mira al futuro”: el mensaje de Fecene por los 122 años de Neuquén

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) celebró la transformación de la capital provincial y su consolidación como el principal centro urbano del norte de la Patagonia. La entidad destacó el rol estratégico que ocupa la localidad frente al desarrollo energético del país y las oportunidades que se abren a futuro.

Desde la federación valoraron la planificación urbana de los últimos años. En ese sentido, remarcaron proyectos como la consolidación del Paseo Costero, la recuperación del vínculo con los ríos, la transformación de la Avenida Mosconi y el desarrollo del sector Terrazas del Neuquén Norte como obras clave para acompañar el crecimiento económico y demográfico de la región.

Infraestructura y suelo industrial

Fecene hizo una consideración especial sobre la necesidad de potenciar el Parque Industrial Capital como un proyecto clave para expandir la infraestructura productiva. La organización sostuvo que su desarrollo permitirá radicar nuevas empresas, atraer inversiones y responder a las exigencias de la cadena de valor energética ligada a Vaca Muerta.

Para la entidad empresarial, una metrópolis regional requiere suelo industrial, infraestructura y servicios de calidad que permitan sostener la expansión y generar empleo local.

El desafío del desarrollo local

La organización, que representa a más de 550 empresas neuquinas proveedoras de la industria hidrocarburífera, señaló que el desafío central es lograr que el impacto de Vaca Muerta se traduzca en beneficios concretos para la comunidad.

En esa línea, Fecene ratificó la importancia de fortalecer la participación de las firmas locales, impulsar puestos de trabajo neuquinos y fomentar inversiones que dejen capacidad instalada permanente dentro de la provincia.