Unidad del peronismo en Bariloche

Mg Jorge Luis Vallazza, DNI 12. 975 .453

BARILOCHE

Lancé mi pre-candidatura a Intendente porque creo que la política tiene que ser un medio para construir un mundo más justo, fraterno y solidario.

Hace casi 40 años vengo trabajando en sectores populares de Bariloche y nuestra región : tanto como docente , como desde la función pública , y como militante social en múltiples tareas comunitarias que sigo haciendo permanentemente.

También me gradué en posgrado en Políticas Públicas y Gobierno, formación que me sumó herramientas para diseñar y concretar acciones a favor nuestro pueblo. Mi desafío es ponerle voz a una “forma de hacer política”, promoviendo a jóvenes que cotidianamente le mejoran la vida a la gente. Caras y corazones nuevos en una actividad noble y de servicio como es la política, hoy tan desprestigiada. Luego, decidí no ser candidato a intendente porque creo realmente en la unidad, Y no alcanza con declamarla, hay que construirla con gestos concretos. No se construye unidad dividiendo.

En esta etapa abrí un canal de diálogo con quienes tienen intención de liderar este espacio nacional y popular, y tuvieron disposición para armar un proyecto común.

Hoy estoy convencido que es Ramón Chiocconi quien demuestra una real actitud para avanzar en este proyecto común, y quien sintetiza las condiciones para encabezar la mayor unidad posible del Frente de Todos en Bariloche, con grandes posibilidades de ganar el Municipio. Me pongo a disposición de los partidos, agrupaciones y organizaciones sociales para que elaboremos a nivel local una propuesta de gobierno que nos lleve a la victoria en las próximas elecciones.