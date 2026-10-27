Menos playa, más pesca: el Nahuel Huapi atrae a los pescadores tras la crecida

Con las playas cada vez más angostas y las costas ganadas por el agua, el Nahuel Huapi ofrece una postal inusual. La crecida de unos 70 centímetros, provocada por las intensas lluvias de los últimos días, no impidió que numerosos pescadores se acercaran al lago. El sol y las temperaturas superiores a los 17 grados del fin de semana sumaron aún más visitantes a los pocos espacios que quedaron junto al agua.

“Desde hace unos 10 años, octubre es una ventana de oportunidad para muchos pescadores ya que finaliza la temporada anterior. Sucede que hay cuatro meses de veda en el lago Nahuel Huapi (de junio a septiembre) y en octubre se vuelve a habilitar la pesca como el último mes”, argumentó Ricardo Barroetaveña, tesorero de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi. En esta ocasión, reconoció, el lago registra una particularidad: “Las costas están invadidas. Al haber tanta agua, resulta más atractivo pescar y las truchas están con mucha actividad por la disponibilidad de comida que tienen: hay mucho crustáceo dando vueltas”.

La situación no resultó ajena a los pescadores que, aprovecharon el primero de octubre, para salir a pescar en el Nahuel Huapi. “No se requiere ningún trámite. Se puede salir con un permiso del año anterior. También incluye un sector del lago Mascardi por la costa de la Ruta 40”, dijo. La diferencia es que en el Mascardi, no se puede pescar embarcado; el Nahuel Huapi, en cambio, incluye todas las modalidades de pesca.

“El único detalle es que se pesca con devolución. Como las truchas están saliendo del desove y andan los reproductores dando vueltas, solo te podés quedar con una que sea menor de 40 centímetros, por día”, indicó.

Ricardo puso como ejemplo que, el último domingo, extrajo una trucha que “incluso tenía cangrejos chiquitos en su interior”. “El exceso de agua no afecta a la fauna. El lago está cerca de su máximo histórico y eso hace que esté casi por encima de las plantas. Por eso hay más gusanitos y bichitos que a las truchas les encanta comer. No es la primera vez que esto pasa: son ciclos cada 10 años”, planteó.

Martín Freedman, gerente de la Mesa de Pesca de Río Negro y jefe de Guardadapesca, advirtió que en algunas sectores de los ríos, apenas se puede avanzar por las costas angostas. “Tenemos niveles muy altos, pero lo cierto es que veníamos de años de sequía prolongada y, cuando había un buen nivel de agua no era tan alto”, describió. También mencionó que “estos ecosistemas se mueven en base a lo que pasa durante muchos años. No es que todo cambia porque en dos meses sube el nivel del agua”.

Señaló que, por lo general, las truchas “van por el borde del veril donde están más protegidas. Hoy el veril está más lejos, pero como el lago se hace más profundo de golpe, las truchas se acercan más a la costa”.

¿Mayor nivel del lago equivale a mejores capturas?

Marcelo Alonso, decano del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), valoró que el reglamento de pesca habilita la actividad en el lago Nahuel Huapi desde el 1 de octubre. «Esto permite que los ansiosos puedan despuntar ya su actividad«, aclaró el docente investigador del Grupo de Evaluacion y Manejo de Recursos Ícticos del CRUB, que se referencia en el Departamento de Explotación de Recursos Icticos.

Admitió, sin embargo, que aun no se puede saber «si una mayor altura en el nivel del lago se reflejará en mayores y mejores capturas, porque la actividad de los peces depende también de otras variables, como la temperatura y los vientos predominantes, entre otras«.

Alonso opinó que la concurrencia de pescadores en este momento indica «que tienen expectativas razonables de éxito o les está yendo bien. El mayor nivel de agua pone a disposición de los peces hábitats para desove, cría y alimentación que cuando hay escaséz de agua no se pueden usar». De todos modos, consideró la necesidad de «evaluar cuidadosamente si esto se da este año, porque un nivel superlativo de agua tambien trae mayores velocidades de corrientes e inundacion de zonas que no necesariamente tienen las características adecuadas para cada estadío de vida de los peces«.