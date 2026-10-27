Los judiciales tensionan su paritaria en Neuquén con otro rechazo al TSJ: de cuánto es el salario inicial

El sindicato de empleados judiciales de Neuquén, Sejun, volvió a rechazar el ofrecimiento salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y anunció un nuevo cronograma de medidas de fuerza de alcance provincial.

Las partes se habían vuelto a reunir el pasado viernes, cuando el máximo órgano judicial de la provincia acercó su última propuesta, consistente en la continuidad de los incrementos trimestrales por IPC, un bono de $548.500 y dos subas adicionales de 2% en noviembre y 2% en enero.

El gremio trasladó la oferta a su plenario, que ayer comunicó su oposición a la pauta acercada al considerarla insuficiente respecto a las pretensiones de la entidad.

Entre los principales reclamos, Sejun mencionó dificultades respecto a las recategorizaciones del personal, los pases a planta permanente y la ausencia de una cláusula gatillo para acompañar la suba de los salarios.

De acuerdo a fuentes judiciales, un agente recién ingresado cobra hoy cerca de $2.500.000. En el caso de los profesionales, esa cifra puede ascender hasta los $4.000.000.

El sindicato judicial, con medidas de fuerza en Neuquén

Desde la entidad gremial llamaron a una huelga para hoy en Neuquén capital y otra para mañana en las oficinas judiciales del interior provincial.

El de esta semana es el tercer paro convocado por el gremio desde que comenzaron las conversaciones. Los anteriores se decidieron luego de un primer encuentro entre las partes donde también se consideraron insatisfactorias las pautas acercadas por el TSJ y se señalaron incumplimientos respecto al convenio salarial vigente.

Sejun había dicho que su intención era, entre otras cosas, firmar una pauta que replicara lo establecido con los demás gremios estatales, con una suba adicional del 4% en noviembre y otra del 3% en enero, además de la continuidad de los incrementos trimestrales por IPC y el cumplimiendo de otras cuestiones sectoriales.