SUSCRIBITE Diario papel
30 min cronometro
Yo Como

Bay biscuit caseros bien crujientes, dulces y con ese sabor bien tradicional 

La elaboración de este manjar no tiene complicaciones y cualquiera lo puede hacer. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Bay biscuit caseros bien crujientes, dulces y con ese sabor bien tradicional 

La elaboración de este manjar no tiene complicaciones y cualquiera lo puede hacer. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina leudante: 150 gr

huevos: 3

azúcar: 140 gr

aceite: 40 ml

esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

Rinde 18 bay biscuit. En un bol colocar los huevos juntos con el azúcar y la esencia de vainilla. Batir intensamente hasta que la mezcla se vuelva de color más clara y espumosa.

Tamizar la harina y añadir al bol en dos tiempos, incorporando bien utilizando una espátula haciendo movimientos envolventes. Separar dos cucharadas de mezcla en un bol a parte y añadir el aceite. Batir intensamente para incorporar. Colocar nuevamente en el bol e incorporar con movimientos envolventes.

Aceitar y enharinar un molde cuadrado de 23x23cm. Verter toda la mezcla dentro del molde y distribuir de forma pareja. Hornear a temperautra media (180º C) durante 10 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

Cortar a la mitad y luego en barras. Colocar sobre una fuente y hornear a temperatura baja (150º C) duante unos 10 minutos. Retirar, voltear todas las barras y hornear otros 10 minutos a la misma temperatura baja. Dejar enfriar por completo para que sequen y queden bien crujientes.

  • La harina leudante se puede reemplazar por 150 g de harina 000 + 1½ cditas. polvo de hornear.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Repostería

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias