Bay biscuit caseros bien crujientes, dulces y con ese sabor bien tradicional 

Lista de Ingredientes harina leudante: 150 gr huevos: 3 azúcar: 140 gr aceite: 40 ml esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

Rinde 18 bay biscuit. En un bol colocar los huevos juntos con el azúcar y la esencia de vainilla. Batir intensamente hasta que la mezcla se vuelva de color más clara y espumosa.

Tamizar la harina y añadir al bol en dos tiempos, incorporando bien utilizando una espátula haciendo movimientos envolventes. Separar dos cucharadas de mezcla en un bol a parte y añadir el aceite. Batir intensamente para incorporar. Colocar nuevamente en el bol e incorporar con movimientos envolventes.

Aceitar y enharinar un molde cuadrado de 23x23cm. Verter toda la mezcla dentro del molde y distribuir de forma pareja. Hornear a temperautra media (180º C) durante 10 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.

Cortar a la mitad y luego en barras. Colocar sobre una fuente y hornear a temperatura baja (150º C) duante unos 10 minutos. Retirar, voltear todas las barras y hornear otros 10 minutos a la misma temperatura baja. Dejar enfriar por completo para que sequen y queden bien crujientes.