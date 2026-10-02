Bay biscuit caseros bien crujientes, dulces y con ese sabor bien tradicional
La elaboración de este manjar no tiene complicaciones y cualquiera lo puede hacer. La sugerencia es de @cuk_it.
Bay biscuit caseros bien crujientes, dulces y con ese sabor bien tradicional
La elaboración de este manjar no tiene complicaciones y cualquiera lo puede hacer. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
harina leudante: 150 gr
huevos: 3
azúcar: 140 gr
aceite: 40 ml
esencia de vainilla: 1 cdita.
Preparación
Rinde 18 bay biscuit. En un bol colocar los huevos juntos con el azúcar y la esencia de vainilla. Batir intensamente hasta que la mezcla se vuelva de color más clara y espumosa.
Tamizar la harina y añadir al bol en dos tiempos, incorporando bien utilizando una espátula haciendo movimientos envolventes. Separar dos cucharadas de mezcla en un bol a parte y añadir el aceite. Batir intensamente para incorporar. Colocar nuevamente en el bol e incorporar con movimientos envolventes.
Aceitar y enharinar un molde cuadrado de 23x23cm. Verter toda la mezcla dentro del molde y distribuir de forma pareja. Hornear a temperautra media (180º C) durante 10 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y desmoldar.
Cortar a la mitad y luego en barras. Colocar sobre una fuente y hornear a temperatura baja (150º C) duante unos 10 minutos. Retirar, voltear todas las barras y hornear otros 10 minutos a la misma temperatura baja. Dejar enfriar por completo para que sequen y queden bien crujientes.
- La harina leudante se puede reemplazar por 150 g de harina 000 + 1½ cditas. polvo de hornear.
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