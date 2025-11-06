Fernando Adrián Zapata,

Profesor de Lengua y Literatura, gremialista y escritor,

Concordia, Entre Ríos

Los recientes resultados electorales plantean una situación de recrudecimiento en las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador argentino.

Ante la predominancia de variantes menemistas,tales como el macri-mileísmo y el kirchnerismo,se reafirma la necesidad de convocar a amplios sectores democráticos y sociales,de las mayorías laboriosas y progresistas,a lo largo y a lo ancho del país,para torcer el rumbo de semejantes ataques y atropellos contra nuestra población.

La agenda de las mal llamadas “reformas pendientes” agudiza la innegable crisis actual,e impone más ajuste, más opresión y más exclusión para gran parte de nuestros hermanos trabajadores, ocupados y desocupados, cada vez más empobrecidos y más excluídos.

Desde el Socialismo Democrático seguimos llamando y bregando por un Frente Patriótico y Democrático-Social, es decir,por un gran bloque amplio e integrador de fuerzas que prioricen acuerdos tendientes a defender y desarrollar puntos programáticos basados en la recuperación de nuestra soberanía ante las potencias imperiales.

Se viene un período de grandes conflictos antepuestos por las variantes menemistas, ante el cual, requeriremos contar con esta herramienta de unificación y de emancipación,que perrmita derrotar la disgregación patriótica y la descomposición democrática y social actuales. Es tarea de todos nosotros afrontar tales desafíos para resistir y triunfar.