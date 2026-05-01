Viento y ráfagas de hasta 100 km/h, la alerta que impacta en Neuquén: las zonas y horas complicadas de este viernes

El inicio de mayo quedará marcada por una alerta amarilla meteorológica que tendrá impacto en gran parte de la provincia de Neuquén. El organismo nacional anticipó que se prevé una jornada complicada debido a la intensidad del viento.

Debido a que se espera gran circulación de vehículos en las rutas neuquinas por el inicio del fin de semana largo, te contamos cuáles serán las zonas más complicadas y qué horarios tenes que tener en cuenta.

Neuquén bajo alerta por viento: zonas y horarios

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 1 de mayo se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h». También resaltó que las ráfagas que podrían superar los 90 km/h y alcanzar incluso los 100 km/h.

Las zonas bajo alerta, son:

Catán Lil

Collón Curá

Zapala

Aluminé

Huiliches

Lácar

En cuanto a la franja horaria más complicada, indicó que será durante la mañana y podría mantenerse en la tarde aunque con menor riesgo e intensidad.

El pronóstico anticipa para toda esta región una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 6°C. En algunas ciudades como Junín de los Andes se prevé precipitaciones, pero leves. El viento se mantendrá constante durante todo el día y a la noche habrá una leve mejoría.