Ser parte de la conversación con las marcas, el propósito del área de «Branded Content RN»

Nuestra cultura está conformada con y por las marcas.

Cuando esa marca -sea de un emprendedor, empresario, comerciante, desarrollador, gastronómico, artista, científico, deportista o un líder, entre tantos- genera un hecho relevante para nuestra comunidad crea una conversación en la que interviene el equipo de “Branded Content” de editorial “Río Negro” para que ese contenido sea público y tenga alcance en las audiencias.

Y cuando una marca necesita una publicación puntual para sus propósitos y considera que nuestro medio es el justo e ideal para hacérselo saber a sus clientes o potenciales clientes, es ella la que recurre a nosotros.

Nippon Car presenta el SUV compacto Toyota Yaris Cross, ejemplo de las coberturas multiplataforma del equipo de Branded Content.

Este equipo de periodistas especializados es transversal en su trabajo a toda la editorial: va desde Comercial a Eventos, hace base en Redacción para luego derivar a redes sociales y las demás multiplataformas de “Río Negro” los contenidos generados para la web, papel, redes, radio y streaming.

Las marcas está ahí, inundan todo. Porque todos somos marcas, finalmente. Como lo son también las ciudades y los pueblos de nuestra región. Por ello, en cada aniversario de su fundación o en eventos potentes que mueven las economías locales, este equipo de Branded Content genera contenidos especiales -tanto en suplementos, videos, redes y coberturas web- donde una vez más, el trabajo de investigación explora las semillas de futuro que están germinando en este presente. Detectar esas tendencias que crean expectativas en la gente, que traen el futuro a este presente y les ponen valor, que tienen impacto social, económico, cultural y ambiental, son el ADN de la marca “Río Negro” desde hace 114 años.

Horacio Lara, responsable del área de «Branded Content RN»

@larahoracio | hlara@rionegro.com.ar