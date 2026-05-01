Rolando Figueroa: «Nos llena de orgullo esta Fiesta del Chef Patagónico» que hoy empieza

«La Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia es, sin dudas, el evento más emblemático de la localidad y uno de los grandes motores del turismo en nuestra provincia. Nos llena de orgullo ver cómo esta celebración ha crecido a lo largo de los años, consolidándose por su organización, su calidad y por mostrar lo mejor de nuestra gastronomía, de norte a sur y de este a oeste», declaró Rolando Figueroa, gobernador de la provincia del Neuquén, al inicio de este megaevento gastronómico en diálogo con diario «Río Negro».



«Es, sin dudas, una expresión de identidad que pone en valor el trabajo de cocineros, productores y pobladores locales y gana cada día nuevos adeptos, turistas interesados en conocer los atractivos que ofrece Neuquén».

El turismo es un eje central de nuestro modelo neuquino, que consiste en defender y potenciar cada uno de nuestros destinos, con eventos que generan movimiento económico, empleo y nuevas oportunidades para nuestra gente. Rolando Figueroa, gobernador de la provincia del Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa junto al intendente Arturo de Gregorio, en la Fiesta del Chef Patagónico en edición pasada.

Obras claves para el crecimiento regional



«Este nivel de convocatoria confirma que el turismo es un eje central de nuestro modelo neuquino, que consiste en defender y potenciar cada uno de nuestros destinos, con eventos que generan movimiento económico, empleo y nuevas oportunidades para nuestra gente», dijo el primer mandatario provincial neuquino con este medio.

«En ese camino hemos tomado la decisión de ordenar el Estado y avanzar en obras clave que acompañen el crecimiento de la Región del Pehuén y el resto de las regiones neuquinas. Las rutas provinciales 23 y 11 son un claro ejemplo: mejorarán la conectividad de las comunidades y facilitarán la llegada de más turistas, integrando aún más a Villa Pehuenia y Moquehue».

Los mejores asadores de la región se lucen en esta fiesta ofreciendo sus exquisiteces.

Infraestructura «para un desarrollo equilibrado»



«Ordenar para redistribuir también implica invertir en infraestructura que fortalezca el desarrollo equilibrado de cada región. Por eso estamos instalando una planta de GLP en Moquehue, una obra fundamental para garantizar el acceso al gas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes», se explayó.

«Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto: con un Estado eficiente que planifica, acompaña a los gobiernos locales y genera las condiciones para que el turismo y nuestras comunidades sigan creciendo», apuntó

Para concluir: «los invito a ser parte de esta fiesta, a disfrutar de nuestra gastronomía y a seguir construyendo, entre todos, el Neuquén que queremos».