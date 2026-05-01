Quién era el joven de 19 años que murió tras recibir un disparo en Cervantes

Cervantes no sale de la conmoción ante el lamentable crimen de un joven. La víctima fue asesinada tras recibir disparos por parte de una persona que circulaba en moto.

El caso está en plena etapa de investigación y la Justicia busca dar con los atacantes.

Identificaron a la víctima del crimen en Cervantes

En las primeras horas de este viernes 1 de mayo, trascendió que la víctima fue identificada como Santiago Drinovac. Tenía solo 19 años y era oriundo de Cervantes.

El joven, según la información preliminar, luego de sufrir el ataque fue ingresado de urgencia al hospital de Roca donde lamentablemente a los pocos minutos, se confirmó su muerte. Lamentablemente no resistió la grave lesión que recibió.

Cómo fue el violento ataque en Cervantes

Fuentes oficiales indicaron que el hecho ocurrió minutos después de las 16 en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y René Favaloro.

Allí, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra el joven, que terminó tendido en la vía publica tras recibir un disparo.

En el caso intervino la Fiscalía de General Roca, a cargo de la Dra. Giardin, como así también personal del Gabinete de Criminalística y Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la ciudad, quienes realizaron diligencias de rigor.

Los presuntos agresores estarían identificados, pero aún no lograron ser detenidos.