Incendio y pelea en la cárcel donde está detenida la madre de Ángel López

La causa por la muerte de Ángel López continúa con dos personas detenidas y acusaciones por homicidio agravado.

Una pelea entre dos internas provocó un principio de incendio en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, donde permanece detenida Mariela Beatriz Altamirano, imputada por el crimen de su hijo, Ángel López, en Comodoro Rivadavia. El episodio ocurrió el miércoles cerca de las 20 y fue controlado por personal penitenciario y policial.

Según informaron medios locales, las autoridades indicaron que el conflicto comenzó por problemas de convivencia entre dos reclusas y derivó en la quema parcial de un colchón. Como resultado, una interna fue trasladada a la enfermería para controles preventivos, pero no se registraron personas lesionadas.

Un colchón incendiado y una pelea generaron alarma en el penal de Trelew

La situación tomó repercusión después de publicaciones en portales locales que vinculaban el episodio con la presencia de Altamirano en el pabellón. La mujer permanece detenida por disposición de la Justicia de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por el homicidio agravado del niño de 4 años.

El comisario inspector Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut, negó esa versión en declaraciones radiales. “Se desmiente totalmente. No tiene nada que ver esa situación con la señora Altamirano”, afirmó el funcionario.

El comisario inspector Gabriel Araujo confirmó que el fuego fue controlado sin personas heridas.

Después del incidente, las autoridades del penal analizarán cambios en la organización interna del pabellón. Entre las medidas previstas se encuentran nuevos horarios de convivencia y una revisión de la distribución de las detenidas dentro del sector.

Araujo indicó que las dos internas involucradas en la pelea están detenidas por robo agravado y son oriundas de Trelew. La investigación interna buscará determinar cómo comenzó el altercado y qué provocó el incendio parcial del colchón.

Qué dice la causa judicial por la muerte de Ángel López

La detención de Altamirano se produjo tras la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que ingresó el 5 de abril al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un cuadro crítico. La causa también tiene detenido a Michel Kevin González, pareja de la mujer, acusado como probable autor del hecho.

La fiscalía dijo que la madre y su pareja “son los principales sospechosos por la particularidad de que (las lesiones) eran internas y previas”. En la zona craneal se detectaron «diversos traumatismos» los cuales «habrían sido de no más de 10 días previos a la muerte”, señalaron.

La autopsia detectó traumatismos craneales y lesiones compatibles con violencia física. La investigación judicial fue caratulada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento y continúa bajo intervención de la Justicia de Chubut.