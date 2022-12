Veredictos angustiantes

Buenos Aires

Soy abogado. Esta es la profesión que elegí y ejerzo en el fuero penal hace varias décadas.

Por ello es que estoy acostumbrado a respetar y aceptar el resultado de los juicios.

No obstante ello, no puedo dejar de admitir que algunos fallos me provocan una colosal angustia, pues en el fondo sólo soy un hombre.

Esto me sucedió pues con la absolución de Nicolás Pachelo y un homicidio que quedará irremediablemente impune, pues ya se han vencido todos los tiempos y la prescripción de la acción penal fatalmente ha operado.

Jamás se sabrá ya quién se llevó la vida de María Marta García Belsunce.

Que su alma descanse en paz.

Pero, como decía al principio, soy abogado y como tal me tengo que aguantar los fallos de los jueces a pesar de la angustia que a veces me causen.

La pregunta que me hago ahora es: ¿el veredicto del próximo martes 6 de diciembre acrecentará esa angustia?

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522