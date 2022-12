Weretilneck, autócrata

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Weretilneck quiere hacer en Río Negro, salvando las distancias, lo que hizo Xi Ping, Putin, Ortega etc, respectivamente en China, Rusia, Nicaragua. Quiere imponer un partido único en el cual él sería el líder indiscutido, al menos eso es lo que está demostrando con la incorporación masiva de dirigentes de agrupaciones partidarias opositoras a sus filas. Esta operación pirata deja a las mismas desarticuladas y sin peso político, lo que las lleva a su desaparición. En el mismo sentido distorsivo, va la eliminación de las elecciones PASO y la mantención de las listas colectoras. Weretilneck con esto nos está demostrando que él no es un demócrata, es un autócrata; para que haya democracia tiene que haber distintas opciones políticas para que los ciudadanos puedan elegir.

Vamos a hacer una analogía entre la democracia y una compañía de teatro para explicar la idea. En la compañía teatral las figuras más importantes son los actores (las estrellas), son los que llevan público al espectáculo y de esta manera generan los recursos monetarios. En la democracia las estrellas son los ciudadanos independientes, son los que crearon al Estado y generan los recursos para mantenerlo. En las compañías teatrales hay figuras que están en segundo plano al servicio de las estrellas, a saber utileros, maquilladores, plomos, apuntadores, etc. En la democracia hay también instituciones secundarias que están en segundo plano al servicio de los ciudadanos: corporación política, corporación de empleados públicos, corporación judicial, etc. Estas corporaciones secundarias extorsivamente se fijan los montos de dinero que según ellos necesitan y lo recaudan aplicando confiscatorios impuestos a los ciudadanos ( las estrellas), en muchos casos sacándoles el alimento de la boca. Retomando la analogía es como si en la compañía teatral, los plomos, utileros, maquilladores, apuntadores, que son los estamentos secundarios, se repartieran primero ellos el dinero recaudado por la compañía y, si el mismo no cubre sus expectativas, le exigen la diferencia a los actores (las estrellas) Ridículo, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo en Río Negro.