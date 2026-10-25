Se busca clima electoral en Bariloche

A una semana de las elecciones municipales para elegir convencionales constituyentes para la actualización de la Carta Orgánica, a 20 años de su sanción, las calles muestran apatía.

Llegar a la elección del próximo domingo fue una carrera de obstáculos, desde los debates iniciales y prolongados por los plazos, la fecha y la comisión especial previa, entre otros asuntos. Pero finalmente se llegó y con un clima electoral ausente en la calle y un nivel de confusión del porqué de la elección, que puede ser propio de la época en la que el mundo virtual copó la parada y desplazó viejas tradiciones de campaña.

El nivel de participación es la gran incertidumbre de esta compulsa. Pocos parecen recordar que la elección es obligatoria para un electorado de unos 115.000 votantes, un padrón que creció un 74% desde la última vez que en las urnas se eligieron convencionales para la reforma de la Carta Orgánica.

El domingo hay varios factores que podrían influir, no solo el desinterés, el desencanto con la política o la falta de propuestas que movilicen: jugará un factor clave el clima, con una población ávida por salir tras un invierno prolongado.

La proyección de participación no es alentadora y hay quienes advierten que se podría dar el nivel más bajo de los últimos 20 años, que casualmente fue en una elección a convencionales cuando se tocó el piso de un 59,62% de votantes, solo un punto y medio por debajo del 2023 cuando se eligió intendente y Walter Cortés triunfó con solo el 19% del respaldo de los electores que se presentaron a votar.

Se incorpora además la exigencia, que los concejales impusieron de manera inédita para esta elección, de llegar a un piso del 5% de los sufragios para aspirar a una banca. Tomando los parámetros del 2006, hoy se necesitarían 3.461 votos solo para subirse al ring de la pelea por una de las 15 sillas.

La cifra no es un dato menor y la dispersión de la oferta en la Boleta Única de Papel con 13 listas hace lo suyo.

Una elección de tercios es inevitable entre las principales alianzas -Estamos Haciendo, Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza- aunque no se hable de propuestas concretas o algunos mencionen premisas que ya están escritas en la Carta Orgánica vigente, ideas que podrían concretarse con ordenanzas o hasta ensayos de reclamos reivindicativos que no pasan por una decisión local.

Queda por ver si tendrá algún coletazo en el oficialismo la reciente denuncia de llevar en un lugar expectante a un candidato que reivindica la dictadura militar o el cimbronazo que sacudió al peronismo dos semanas atrás ante la renuncia- por un episodio asumido de violencia de género- de una de sus figuras con mayor exposición pública en el ámbito local, como es Leandro Costa Brutten. Mientras que los libertarios ponen a prueba su debut con una alianza diversa y una estrategia de colmar de outsider de la política su lista.

El desinterés poblacional los favorece sin hacer ningún esfuerzo por encantar porque cuanto menos gente vote, más concentradas estarán las bancas. Algunos experimentados evalúan que el reparto de los 15 lugares en la mesa de discusión que se viene estará entre cuatro o cinco fuerzas (con generosidad) con predominio de las grandes que tienen los recursos para movilizar. De los proyectos reales se espera que se empieza a hablar el próximo mes.