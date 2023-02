Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

“Yo, argentino” es un modismo de la Argentina, en el que el interlocutor declara no involucrarse en cuestiones de principios, al estar en juego otros intereses. Enunciado en primera persona, se lo utiliza usualmente como sinónimo de yo no me meto, o bien cercano al de yo no tengo nada que ver, o yo no me hago responsable expresando en este último caso un sentimiento equivalente al del lavado de manos de Poncio Pilatos.

Este dicho es un manera lamentable en que los argentinos no se comprometen con asuntos que los pueden involucrar, ya sea comprobando minuciosamente las condiciones en que va a vivir un menor de 5 años que el juez entrega en guarda siendo suficiente la idea de la magistrada “ es la madre, como va a estar mal con la madre”, médicos y educadores del menor que intervinieron en el tratamiento y apreciaron sin duda las múltiples heridas de Lucio, la policía que acude al lugar del asesinato del niño y no llegan pues equivocaron la dirección de la casa donde se escuchaban los gritos y golpes que finalmente acaban con la muerte del menor.

Si es un comportamiento corriente del argentino, ninguna ley provocará que la violencia infantil se acabe o disminuya de manera relevante ya que como quedó demostrado en el silencio que todos aquellos que, por su relación con el niño que necesariamente debieron escuchar la mortal tortura, no hablarán simplemente se apoyarán en el modismo “Yo argentino” lavándose las manos como Poncio Pilatos.